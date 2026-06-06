نبض خبر
تاکتیک یک روحانی برای پرچم گردانی
تاکتیک جالب یک روحانی برای پرچم گردانی در تجمعات شبانه را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر تجمعات شبانه حمایت از ایران تجمع ویدیو پرچم ایران
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۳
تابی تمام ویدئوها مشکل پخش داره.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
عجب خلاقیتی !!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷