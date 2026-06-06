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کد خبر:۱۳۷۷۲۵۸
کد خبر:۱۳۷۷۲۵۸
7180 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

تاکتیک یک روحانی برای پرچم گردانی

تاکتیک جالب یک روحانی برای پرچم گردانی در تجمعات شبانه را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تجمعات شبانه حمایت از ایران تجمع ویدیو پرچم ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
3
22
پاسخ
تابی تمام ویدئوها مشکل پخش داره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
زنده باد حاج آقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
بسیار عالی. درود بر غیرت حاج آقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
تا چشم آمریکا و اسرائیل دربیاد. درود بر حاج آقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ماشاله خیلی جالبه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
27
پاسخ
ویدیو رو نتونستم ببینم اما قطعا تکنیک است نه تاکتیک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
9
32
پاسخ
عجب خلاقیتی !!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خیلی هم عالیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
شما هم جلوی آمریکای جنایتکار خلاقیت داشته باش
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اینه چی فکر کردین خلاقیت بینظیر تا کور شود چشم دشمنان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
10
61
پاسخ
واقعا آدم از اینهمه تاکتیک و خلاقیت و درایت و توانایی و ... این آخوند انگشت به دهان میمونه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
حسود هرگز نیاسود!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خودت چقدر تاکتیک و خلاقیت و درایت و توانایی داری؟؟!!
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