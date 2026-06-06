فروش تسلیحاتی جدید آمریکا برای امنیت کویت
وزارت خارجه آمریکا به کنگره خبر داد که با قرارداد فروش تسلیحاتی شامل سکوهای سامانههای هوایی ضد پهپاد و تجهیزات مرتبط به کویت موافقت کرد.
به گزارش تابناک به فارس؛ اقدام این وزارتخانه در موافقت با فروش تسلیحات به کویت در شرایطی انجام شده که تنشهای ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران همچنان ادامه دارد.
طبق قوانین موجود در آمریکا، وزارت خارجه این کشور برای فروش نظامی به دیگر کشورها باید به کنگره اطلاعرسانی کند.
ارزش قرارداد جدید آمریکا برای فروش تسلیحاتی به کویت، ۱.۹۸ میلیارد دلار تخمین زده میشود. وزارت خارجه آمریکا گفت که این فروش، ضمن «تقویت امنیت کویت، از اهداف سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده پشتیبانی میکند.»
در بیانیه این وزارتخانه، کویت به عنوان «متحد اصلی غیر ناتویی در خاورمیانه» توصیف شده است.
این وزارتخانه بدون اشاره مستقیم به تنشهای ناشی از اصرار آمریکا به نقض آتشبس جنگ با ایران افزود: «این بسته با هدف افزایش توانایی کویت در مقابله با تهدیدات پهپادی و بهبود قابلیتهای دفاعی منطقهای در نظر گرفته شده است.»