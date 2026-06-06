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صعود کیانی و سلیمی در رنکینگ جدید تکواندو

جدیدترین رنکینگ المپیکی تکواندو با صعود نمایندگان کشورمان پس از مسابقات قهرمانی آسیا همراه شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۳۱
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صعود کیانی و سلیمی در رنکینگ جدید تکواندو

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس اعلام فدراسیون جهانی تکواندو، رنکینگ المپیکی تکواندوکاران در ماه ژوئن با احتساب امتیازات رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان در ازبکستان و مسابقات قهرمانی آسیا در مغولستان اعلام شد که جایگاه نمایندگان ایران در دو بخش بانوان و آقایان با تغییراتی همراه بود.

در گروه آقایان و در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی پس از کسب عنوان قهرمانی آسیا، با ۲۲۵.۴۰ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی المپیکی قرار گرفت. مهدی حاجی‌موسایی، دیگر قهرمان آسیا، با ۱۴۰ امتیاز به رتبه هشتم صعود کرد. مهدی رزمیان نیز با ۱۰۶.۹۱ امتیاز در جایگاه نوزدهم ایستاد. در وزن ۶۸- کیلوگرم، رادین زینالی با ۵۷.۴۳ امتیاز در رتبه پنجاه‌وهشتم قرار گرفت.

امیرسینا بختیاری، دارنده مدال طلای قهرمانی آسیا، در وزن ۸۰- کیلوگرم با ۱۱۴ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد. مهران برخورداری نیز با ۹۱.۳۲ امتیاز به رتبه هجدهم رسید. بنیامین سلطانیان، قهرمان نوجوانان جهان، با کسب ۴۰ امتیاز به رتبه شصت‌وششم جدول صعود کرد.

آرین سلیمی پس از کسب عنوان قهرمانی آسیا، با ۱۶۱.۱۷ امتیاز در جایگاه ششم وزن ۸۰+ کیلوگرم قرار گرفت. محمدحسین یزدانی نیز با دو پله صعود و کسب ۶۲.۴۸ امتیاز در رده سی‌ام جدول رده‌بندی ایستاد.

در گروه بانوان و در وزن ۴۹- کیلوگرم، پرنیان نوری با ۶۱.۷۱ امتیاز به رتبه شصت‌ودوم رسید. ناهید کیانی، قهرمان آسیا در مغولستان، در وزن ۵۷- کیلوگرم با ۱۲۶.۲۱ امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارد. مبینا نعمت‌زاده نیز با ۱۰۴.۸۱ امتیاز در جایگاه پانزدهم ایستاد.

در وزن ۶۷- کیلوگرم، ملیکا میرحسینی با ۴۴.۲۱ امتیاز در رتبه شصت‌ویکم قرار گرفت. ساغر مرادی نیز با چهار پله صعود و ۴.۶۸ امتیاز، در جایگاه شصت‌وهفتم ایستاد.

در وزن ۶۷+ کیلوگرم، حنا زرین‌کمر، قهرمان نوجوانان جهان در ازبکستان، با کسب ۵۷ امتیاز در رتبه چهلم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

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