فعالیت ۱۵ اکیپ برای جمعآوری سگهای بلاصاحب در تهران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حسین صادقی از فعالیت مستمر ۱۵ اکیپ عملیاتی برای جمعآوری سگهای بلاصاحب در سطح پایتخت خبر داد و گفت: فرآیند کنترل جمعیت این حیوانات بر اساس پیامهای مردمی ثبت شده در سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران انجام میشود.
وی با بیان اینکه پیامهای مردمی از طریق نواحی و مناطق شهرداری تهران دریافت و به واحدهای اجرایی ابلاغ میشود، افزود: رؤسای خدمات شهری مناطق پس از دریافت گزارشها، اکیپهای عملیاتی را به محلهای اعلام شده اعزام میکنند تا نسبت به جمعآوری سگهای بلاصاحب اقدام شود.
صادقی ادامه داد: سگهای جمعآوریشده پس از انتقال از سطح شهر، به مرکز نگهداری واقع در محدوده آرادکوه منتقل میشوند. این مرکز بر اساس پروتکلها و دستورالعملهای ابلاغی برای نگهداری موقت آنها تجهیز شده و امکانات لازم از جمله کلینیک دامپزشکی، دامپزشکان متخصص، نیروهای اجرایی، کارگری و تیمهای سرپرستی در آن پیشبینی شده است.
مدیر اداره کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به حجم مراجعات مردمی در این حوزه، اظهار کرد: تمامی درخواستهای مردمی که دریافت میشود، توسط تیمهای عملیاتی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
وی افزود: هدف از این اقدامات، پاسخگویی به مطالبات شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی است و تیمهای عملیاتی به صورت مستمر و روزانه وضعیت نقاط مختلف شهر را پایش میکنند.
صادقی با تأکید بر تداوم نظارتها در تمام ساعات شبانهروز گفت: در برخی موارد که شرایط خاص یا موقعیتهای ویژهای وجود داشته باشد و انجام عملیات در ساعات غیرمتعارف یا شبانه ضرورت پیدا کند، با هماهنگی و نظارت مناطق شهرداری، اقدامات لازم انجام میشود.
بر اساس گزارش شهر، وی خاطرنشان کرد: علاوه بر عملیات جمعآوری و نگهداری، خدمات دامپزشکی و برنامههای مرتبط با سلامت و کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب نیز در مرکز آرادکوه در حال اجراست و این اقدامات مطابق دستورالعملهای تخصصی و ضوابط ابلاغی دنبال میشود.
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