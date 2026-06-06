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پیشنهاد آموزش‌وپرورش برای آغاز امتحانات نهایی

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش از آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم از ۱۳ تیرماه خبر داد و گفت: اجرای این برنامه منوط به دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح است.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۱۷
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پیشنهاد آموزش‌وپرورش برای آغاز امتحانات نهایی

به گزارش تابناک به نقل از قدس آنلاین؛ حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد عالی آزمون‌ها، پیشنهاد آغاز امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم از ۱۳ تیرماه به مراجع ذی‌ربط ارائه شده و در صورت تأیید، این آزمون‌ها برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی امتحانات به‌گونه‌ای انجام شده است که پیش از آغاز مراسم اربعین حسینی به پایان برسد، افزود: بر اساس زمان‌بندی پیشنهادی، امتحانات نهایی از ۱۳ تیرماه آغاز شده و حداکثر تا ۷ مردادماه، پیش از فرارسیدن اربعین، خاتمه خواهد یافت.

صادقی تأکید کرد که اجرای این برنامه نیازمند اخذ مجوز‌های لازم از شورای عالی امنیت ملی است. به گفته وی، در صورتی که امکان برگزاری حضوری آزمون‌ها فراهم نشود، امتحانات به‌صورت داخلی و غیرحضوری برگزار خواهد شد تا دانش‌آموزان بتوانند به پایه بالاتر ارتقا یافته یا فارغ‌التحصیل شوند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین خاطرنشان کرد: دانش‌آموزانی که قصد استفاده از سوابق تحصیلی در آزمون سراسری را دارند، باید در نخستین زمان ممکن که شرایط برگزاری حضوری امتحانات نهایی فراهم شود، در این آزمون‌ها شرکت کنند.

وی درباره زمان برگزاری کنکور سراسری گفت: تاریخ برگزاری کنکور به زمان برگزاری امتحانات نهایی حضوری وابسته است و این آزمون دست‌کم دو هفته پس از پایان امتحانات نهایی برگزار خواهد شد تا داوطلبان فرصت کافی برای جمع‌بندی مطالب و آمادگی نهایی داشته باشند.

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امتحانات نهایی سوابق تحصیلی آزمون سراسری کنکور
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
26
پاسخ
فولادوند دو سال رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور بود ضعیف ترین عملکرد ۴۷ سال سازمان نهضت سوادآموزی در این دو سال رقم زد بعدش چجوری شد مسئول برگزاری امتحانات نهایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
31
پاسخ
اول گفتن مرداد بعد ۲۱ تیر بعد ۱۳ تیر سه هفته دیگه !!! آیا شما انسان هستید و از مغزتون استفاده میکنید ؟ دانش آموز چطور تو این زمان کم و جابجایی تاریخ امتحانات خودش رو برای ۶۰ درصد کنکور آماده بکنه ؟!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
36
پاسخ
این چه کاریه امتحانات فشرده باشن که به اربعین نخورین حداقل تعداد دروس نهایی رو کم کنید هویت وسلامت رو از امتحانات نهایی حدف کنیر
مینو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
21
پاسخ
خواهش مکنم از وزیر آموزش پرورش امتحانات نهایی همون 21تیر برگزار کنین .به دانش آموزان کمک کنین .یا پودری سلامت بهداشت .هویت حذف کنین ممنون میشم .خواسته مادر کنکوری
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