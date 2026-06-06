روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!

امیرحسین ثابتی نماینده مجلس نزدیک به سعید جلیلی در ادعایی سنگین گفت: «حسن روحانی و ظریف بلندگوهای آمریکا و اسرائیل در ایران در بسیاری از موارد هستند!» و درخواست کرد آنها از او شکایت کنند! اظهارات قابل تامل ثابتی را می‌بینید و می‌شنوید.