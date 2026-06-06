نبض خبر
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!
امیرحسین ثابتی نماینده مجلس نزدیک به سعید جلیلی در ادعایی سنگین گفت: «حسن روحانی و ظریف بلندگوهای آمریکا و اسرائیل در ایران در بسیاری از موارد هستند!» و درخواست کرد آنها از او شکایت کنند! اظهارات قابل تامل ثابتی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر امیرحسین ثابتی ویدیو حسن روحانی محمدجواد ظریف
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غیر قابل انتشار: ۵۲
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۷۷
اگر بلندگو هستن چرا تا الان دستگیر و محکوم نشدن
پاسخ ها
حاج مجتبی| |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
رضا| |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
حرف حق
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ناشناس| |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
میگم اینو تا ابد
تا شدش غم از تو رد، دراشتباهی
....
علي| |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
آدرس غلط !!
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ناشناس| |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
شما که با احمدی نژاد هم پیاله بودید
او الان کجاست
ناشناس| |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
شماها هم برق و باطری این بلندگو هستید
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ناشناس| |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خسته نمیشید ازدشمنی وحسادت بسه دیگه مثل بچه های دبستانی فقط فکر دعوا هستید خودتون را نشان بدید شما را به خدا کمی بزرگ بشید
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ناشناس| |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
کاظم| |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
به عنوان یک شهروند در این شرایط حساس از همه سوپر انقلابی ها تقاضا دارم مراقب وحدت جامعه باشند . ممنون
هر روز که رانت خوارانی مثل تو از ظرف و روحانی بیشتر بد میگویند ما مردم ارادت و علاقه مون به ایشان بیشتر میشود. انها جنگ را از سر مردم دور کردید شما جنگ و بدبختی برای مردم به ارمغان اوردید. راستی احمدی نژاد کجاست؟ دوستش جلیلی کجاست؟
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ناشناس| |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ناشناس| |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمام ماجرا!!!!!!!!!!!!
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ناشناس| |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶