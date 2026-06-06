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کد خبر:۱۳۷۷۲۱۶
کد خبر:۱۳۷۷۲۱۶
12501 بازدید
نظرات: ۷۷
نبض خبر

روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!

امیرحسین ثابتی نماینده مجلس نزدیک به سعید جلیلی در ادعایی سنگین گفت: «حسن روحانی و ظریف بلندگوهای آمریکا و اسرائیل در ایران در بسیاری از موارد هستند!» و درخواست کرد آنها از او شکایت کنند! اظهارات قابل تامل ثابتی را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر امیرحسین ثابتی ویدیو حسن روحانی محمدجواد ظریف
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۲
در انتظار بررسی: ۱۲
انتشار یافته: ۷۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
11
274
پاسخ
اگر بلندگو هستن چرا تا الان دستگیر و محکوم نشدن
پاسخ ها
حاج مجتبی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
عجب پس بلندگو صهیونیست احمدی نژاد و گروه جبهه پایداری هستند.همینایی هستید که لاریجانی را تخریب کرید و سردار باقری .هیچوقت از یادمان نمی رود بماند بعد از جنک با این گروه پایداری باید تسویه حساب کنیم .انشالله
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
دمت گرم حاج مجنبی ...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
باز داشت و محاکمه شوند و اگر ثابت شد که آنها بلندگویی هیچ کسی جز مردم ایران نیستند (که قطعا هم نیستند) آنوقت باید در اسرع وقت این امیرو ثابتی بازداشت و روانه زندان شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
کل دولت و وزرا دست ایناست، محاکمه بشن؟
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
دمت گرم حاج مجتبی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
284
59
پاسخ
حرف حق
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
و ثابتی بوق کجاست؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
حرف حق نمیشه زد
میگم اینو تا ابد
تا شدش غم از تو رد، دراشتباهی
....
علي
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
كجاش حرف حق بود
ناشناس
| Switzerland |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
اباطیل همیشگی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خود اسراییل الان اعتراف کرده که احمدی نژاد مهره اون بوده و میخوان اون رو جانشین رهبر کنن!! بعد شما شما روی ظریف و روحانی گیر کرده؟!
ايرانى
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
21
211
پاسخ
آدرس غلط !!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
آقای ثابتی
شما که با احمدی نژاد هم پیاله بودید
او الان کجاست
ناشناس
| Switzerland |
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
این جماعت مشکوکند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
آقای ثابتی فقط به این سوال جواب دهید که شما از کجا اطلاع داشتید که دوباره جنگ شروع می شود البته درصد بالایی این احتمال را می دادند ولی شما می گویید می دانستید؟ سوال این است از کجا می دانستید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
14
186
پاسخ
شماها هم برق و باطری این بلندگو هستید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
خودش شیپورچیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
13
198
پاسخ
خسته نمیشید ازدشمنی وحسادت بسه دیگه مثل بچه های دبستانی فقط فکر دعوا هستید خودتون را نشان بدید شما را به خدا کمی بزرگ بشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
یکبار برای همیشه باید بساط این احزاب از این مملکت جمع بشه. چه چپ چه راست. خسته شدیم از خیانتها و جهالت هر دو گروه. احمدی نژادم آرزوست.
کاظم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
کودک نماینده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
16
102
پاسخ
به عنوان یک شهروند در این شرایط حساس از همه سوپر انقلابی ها تقاضا دارم مراقب وحدت جامعه باشند . ممنون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
25
209
پاسخ
هر روز که رانت خوارانی مثل تو از ظرف و روحانی بیشتر بد میگویند ما مردم ارادت و علاقه مون به ایشان بیشتر میشود. انها جنگ را از سر مردم دور کردید شما جنگ و بدبختی برای مردم به ارمغان اوردید. راستی احمدی نژاد کجاست؟ دوستش جلیلی کجاست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
من طرف ثابتی و پایداری و جلیلی نیستم ولی شما هم از مردمی مثل من مایه نذار. من شک ندارم حسن روحانی به ایران خیانت کرد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
احسنت. روحانی نماینده واقعی مردم بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
در خیانت های روحانی و ظریف به کشور جای هیچ شکی نیست
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
19
126
پاسخ
اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمام ماجرا!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
یک میلیارد احسن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
93
پاسخ
در ادبیات سیاسی آیا تندرو معادل سوپر انقلابی است؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
2
37
پاسخ
سلام پیغام های بنده رو پخش نمی کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
حتما پیامهایت بسیار درست است.
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