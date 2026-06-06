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جزئیاتی از عدم صدور روادید آمریکا

چهار مقام ارشد آمریکایی به نیویورک‌تایمز اعلام کرده‌اند که درخواست ویزای تمام ۲۶ بازیکن تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ پذیرفته شده است، اما بیش از ۱۲ نفر از اعضای کادر فنی و پشتیبانی رد شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۹۴
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2144 بازدید
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۶

جزئیاتی از عدم صدور روادید آمریکا

تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی تمریناتش را پیگیری می کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نیویورک تایمز درباره صدور ویزای بازیکنان تیم ملی ایران نوشت: پس از ماه‌ها تردید درباره حضور ایران در جام جهانی، بازیکنان ایران چند روز مانده به شروع مسابقات موفق به دریافت ویزای ایالات متحده شدند، کشوری که قرار است هر سه بازی گروهی ایران در آن برگزار شود. این خبر را چهار مقام ارشد آمریکایی در گفت و گو با نیویورک تایمز تأیید کرده‌اند.

نیویورک تایمز در ادامه نوشت: بر این اساس درخواست تمام ۲۶ بازیکن حاضر در فهرست نهایی پذیرفته شده است اما بیش از ۱۲ نفر از اعضای کادر پشتیبانی (از جمله مربیان، آنالیزورها، پزشکان و فیزیوتراپ‌ها) و همچنین مقامات فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم را همراهی کنند، ویزایشان رد شده‌ است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و فرمانده اسبق سپاه پاسداران، نیز موفق به دریافت ویزا نشده است.

پائولو زامپولی متحد دیرینه ترامپ و نماینده ویژه او در امور مشارکت‌های جهانی، در گفت وگو با نیویورک‌تایمز دوباره ادعاهایی ضد ایرانی را مطرح کرده و مدعی شده است که تصمیم برای محدود کردن ورود افراد برای حفاظت از آمریکا گرفته شده است. 

یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز در ادعایی واهی و ضد ایرانی گفت: ما اجازه نخواهیم داد تیم ایران از این سیستم سوءاستفاده کند و تروریست‌ها را با پوشش دروغین به آمریکا بفرستد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
11
6
پاسخ
دقیقه ی نود انصراف بدهید . هم جام جهانی به کامشان تلخ می شود و هم عزت ایران حفظ می شود . اینها با ویرا دادن به برخی و ندادن به برخی دیگر و احتمالا با فضا سازی عمله های داخلیشان ، می خواهند از همین هم دودستگی بسازند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
21
پاسخ
بهتر اینا که از جیب خودشون خرج نمیکنن و حضورشون هم واجب و ضروری نیست مگه اینا میخوان بازی کنن ، یک نفر کمتر حفظ بیت المال بیشتر
داریوش
|
Austria
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
16
4
پاسخ
اگر ویزای حتی یک نفر رو صادر نکردند باید هیچ یک از بازیکنان وارد خاک آمریکا نشن.
باید بازی در شرایط برابر باشه یا اصلا نباشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
1
19
پاسخ
الان تاج میاد میگه من نمی خواستم برم نمیدونم کی برام درخواست ویزای شیطان بزرگ رو کرده
پویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
2
پاسخ
در شرتیط جنگ هزینه کمتر به ننفع ما خواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
0
پاسخ
مثلا تاج می خواد بره اونجا چیکار کنه؟؟؟؟ فوتبالیسته؟ اتفاقا هزینه کمتر بهتر
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