جزئیاتی از عدم صدور روادید آمریکا

چهار مقام ارشد آمریکایی به نیویورک‌تایمز اعلام کرده‌اند که درخواست ویزای تمام ۲۶ بازیکن تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ پذیرفته شده است، اما بیش از ۱۲ نفر از اعضای کادر فنی و پشتیبانی رد شد.

تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی تمریناتش را پیگیری می کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نیویورک تایمز درباره صدور ویزای بازیکنان تیم ملی ایران نوشت: پس از ماه‌ها تردید درباره حضور ایران در جام جهانی، بازیکنان ایران چند روز مانده به شروع مسابقات موفق به دریافت ویزای ایالات متحده شدند، کشوری که قرار است هر سه بازی گروهی ایران در آن برگزار شود. این خبر را چهار مقام ارشد آمریکایی در گفت و گو با نیویورک تایمز تأیید کرده‌اند.

نیویورک تایمز در ادامه نوشت: بر این اساس درخواست تمام ۲۶ بازیکن حاضر در فهرست نهایی پذیرفته شده است اما بیش از ۱۲ نفر از اعضای کادر پشتیبانی (از جمله مربیان، آنالیزورها، پزشکان و فیزیوتراپ‌ها) و همچنین مقامات فدراسیون فوتبال ایران که قرار بود تیم را همراهی کنند، ویزایشان رد شده‌ است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران و فرمانده اسبق سپاه پاسداران، نیز موفق به دریافت ویزا نشده است.

پائولو زامپولی متحد دیرینه ترامپ و نماینده ویژه او در امور مشارکت‌های جهانی، در گفت وگو با نیویورک‌تایمز دوباره ادعاهایی ضد ایرانی را مطرح کرده و مدعی شده است که تصمیم برای محدود کردن ورود افراد برای حفاظت از آمریکا گرفته شده است.

یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز در ادعایی واهی و ضد ایرانی گفت: ما اجازه نخواهیم داد تیم ایران از این سیستم سوءاستفاده کند و تروریست‌ها را با پوشش دروغین به آمریکا بفرستد.