پیام فوری عراقچی خطاب به رئیس جمهور لبنان

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی؛ وزیر خارجه کشورمان خطاب به رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید.

بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند.

اگر لبنان برای ایران ابزار چانه زنی بود، ما مدت ها پیش به توافق رسیده بودیم.

لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیس جمهور!