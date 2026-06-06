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پیام فوری عراقچی خطاب به رئیس جمهور لبنان

عباس عراقچی؛ وزیر خارجه کشورمان خطاب به رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید.
کد خبر: ۱۳۷۷۱۸۲
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5467 بازدید
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پیام فوری عراقچی خطاب به رئیس جمهور لبنان

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی؛ وزیر خارجه کشورمان خطاب به رئیس جمهور لبنان اعلام کرد: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید.

بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال کرده، یک چهارم لبنانی ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می کند.

اگر لبنان برای ایران ابزار چانه زنی بود، ما مدت ها پیش به توافق رسیده بودیم. 

لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیس جمهور!

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
7
12
پاسخ
خوب حالشو گرفتی، احسنت عراقچی
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