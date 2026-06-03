خبر خوب برای والدین شاغل

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «ثبت‌نام از دانش‌آموزانی که والدین آنان شاغل هستند، در مدرسه نزدیک به محل کار پدر یا مادر، بلامانع است» این موضوع در دستورالعمل اجرایی ثبت‌نام دانش‌آموزان اعلام شده است. ثبت‌نام دانش‌آموزان کلاس اولی از ابتدای خرداد شروع شده و ثبت‌نام مابقی پایه‌ها نیز بعد از دریافت کارنامه انجام می‌شود. نام‌نویسی از دانش‌آموزان در مدارس در سال‌های گذشته به استثنای مدارس خاص مانند تیزهوشان صرفا بر اساس محدوده‌بندی جغرافیایی بود، اما حالا تغییراتی ایجاد شده است. بر اساس ماده ۴۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس و به منظور توزیع متوازن دانش‌آموزان، محدوده‌بندی جغرافیایی با اولویت ثبت‌نام دانش آموزان در نزدیک‌ترین مدرسه به محل سکونت آنان لحاظ می‌شود، اما این محدوده‌بندی برای والدین شاغل درنظر گرفته نمی‌شود.