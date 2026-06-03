قیمت مرغ کاهشی شد

بازار گوشت مرغ امروز ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ با کاهش قیمت در بیشتر قطعات همراه شد. بررسی نرخ‌های جدید نشان می‌دهد قیمت مرغ کامل، ران، سینه، فیله و بازو نسبت به روزهای قبل پایین آمده و بازار این محصول در مسیر آرام‌تری قرار گرفته است.

به گزارش تابناک؛ بر اساس تازه‌ترین قیمت‌های اعلام‌شده، هر کیلوگرم مرغ کامل در بازار به ۳۹۰ هزار تومان رسیده است.

بازوی ساده مرغ نیز با نرخ ۳۹۷ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم عرضه می‌شود.

در بخش ران مرغ هم کاهش قیمت دیده می‌شود. هر کیلوگرم ران مرغ با پوست و کمر ۳۷۰ هزار تومان قیمت دارد و ران مرغ بدون پوست و بدون کمر با نرخ ۵۰۴ هزار تومان فروخته می‌شود.

قطعات پرتقاضاتر مرغ همچنان در سطح قیمتی بالاتری قرار دارند، اما آنها هم از روند کاهشی بازار جدا نمانده‌اند. قیمت هر کیلوگرم فیله مرغ به ۸۲۸ هزار تومان رسیده و سینه مرغ بدون پوست و بدون استخوان نیز با نرخ ۸۱۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

کاهش هم‌زمان قیمت در قطعات مختلف مرغ نشان می‌دهد فشار قیمتی در این بازار تا حدی کمتر شده است. این تغییر می‌تواند به افزایش عرضه، افت تقاضا یا تعدیل نسبی بازار پس از دوره‌ای از نوسان مربوط باشد. با این حال، قیمت مرغ همچنان به هزینه تولید، نهاده‌های دامی، حمل‌ونقل و میزان عرضه روزانه وابسته است و ممکن است در روز‌های آینده دوباره تغییر کند.