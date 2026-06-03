گزارش رسانههای اسرائیلی از جزئیات حمله ایران به کویت
رسانههای صهیونیستی: حمله ایران، انبار هواپیما و پهپاد در پایگاه آمریکا در کویت را هدف قرار داد
کد خبر: ۱۳۷۶۷۹۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، برخی رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که در جریان حمله ایران، خساراتی به پایگاه آمریکایی «علی السالم» در کویت وارد شده است.
طبق گزارش این منابع، حمله مذکور یک ساختمان محل نگهداری هواپیما و تعدادی از پهپادهای مستقر در این پایگاه آمریکایی را هدف قرار داده است.
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