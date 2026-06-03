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بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست

زنان ایرانی بی رغبت‌تر از مردان برای فرزندآوری هستند و این موضوع، دلایل متعددی دارد.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۶۱
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7512 بازدید
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۲۷

بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست

در سال‌هایی که سیاست‌های «جوانی جمعیت» به یکی از مهم‌ترین محور‌های برنامه‌ریزی اجتماعی و سلامت در کشور تبدیل شده، همچنان پرسش اصلی پابرجاست؛ چرا بسیاری از زوج‌های جوان، با وجود مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی، تصمیم به فرزندآوری را به تعویق می‌اندازند یا از آن صرف‌نظر می‌کنند؟
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، فهیمه رنجبر، دانشیار دانشگاه ایران، درباره چالش‌های جوانی جمعیت، نقش فرهنگ‌سازی و نگرانی‌های نسل جدید با نگاهی چندبعدی به مسئله فرزندآوری، تأکید کرد: تصمیم به بچه‌دار شدن، صرفاً تابع حمایت‌های اقتصادی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، روانی، اجتماعی، آموزشی و حتی کیفیت روابط زوجین در آن نقش تعیین‌کننده دارد. 
رنجبر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی تابناک، با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در چارچوب قانون جوانی جمعیت گفت: اقداماتی همچون افزایش مرخصی زایمان از شش به نُه ماه، کاهش ساعات کاری مادران دارای فرزند خردسال، پوشش بخشی از هزینه‌های زایمان طبیعی و حمایت بیمه‌ای از درمان ناباروری به‌عنوان نقاط مثبت این قانون است. اما با این حال، تصمیم به فرزندآوری، تصمیمی «بسیار پیچیده و چندعاملی» است؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۵۰ متغیر می‌توانند بر آن اثرگذار باشند. طبیعی است که همه این عوامل در قالب یک قانون قابل پوشش نباشند و همین مسئله، ضرورت برنامه‌ریزی‌های مکمل در حوزه فرهنگ، آموزش و سبک زندگی را دوچندان می‌کند.
 وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین خلأ‌های موجود ضعف در فرهنگ‌سازی است و جامعه ایران سال‌ها تحت تأثیر سیاست‌های کنترل جمعیت قرار داشته و تغییر این ذهنیت، نیازمند فرآیندی تدریجی، مستمر و هدفمند است.

فرزندآوری؛ تصمیمی آگاهانه، نه تحمیلی
وی با اشاره به اینکه نقش اصلی نظام سلامت «توانمندسازی زوجین برای تصمیم‌گیری صحیح» درباره زندگی باروری‌شان است، افزود: تصمیم به فرزندآوری باید «صحیح، آزادانه، آگاهانه و مسئولانه» باشد و نظام سلامت موظف است از طریق آموزش علمی و مبتنی بر شواهد، زمینه چنین تصمیمی را فراهم کند.
 وی ادامه داد: تعویق فرزندآوری، به‌ویژه در میان زنان تحصیل‌کرده، به یک روند نگران‌کننده تبدیل شده است. بر اساس مطالعات انجام‌شده، بسیاری از زنان ترجیح می‌دهند نخستین فرزند خود را بعد از ۳۰ سالگی و در برخی موارد پس از ۳۵ سالگی به دنیا بیاورند؛ مسئله‌ای که می‌تواند ریسک ناباروری را به شکل معناداری افزایش دهد.
بخش قابل توجهی از زنان نابارور، آگاهی دقیقی از تأثیر سن بر قدرت باروری نداشته‌اند و این مسئله نشان‌دهنده ضعف جدی در آموزش عمومی و مشاوره‌های تخصصی است.

ایده‌آل‌گرایی؛ مانعی پنهان در مسیر فرزندآوری
رنجبر در ادامه افزود: یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش تمایل به فرزندآوری «ایده‌آل‌گرایی افراطی» در میان برخی زوج‌های جوان است. بسیاری از زوج‌ها تصور می‌کنند تا زمانی که همه شرایط در بهترین وضعیت ممکن نباشد، نباید صاحب فرزند شوند؛ در حالی که همین نگاه، گاه آنها را به‌طور کامل از تجربه فرزندپروری محروم می‌کند.
وی ادامه داد: نگرانی‌های اقتصادی واقعی و جدی است و هزینه‌های سنگین مهدکودک، پرستار کودک و مراقبت‌های مرتبط با فرزند، به‌ویژه برای زنان شاغل، به یکی از موانع مهم فرزندآوری تبدیل شده است. توسعه پوشش‌های بیمه‌ای در حوزه بارداری و زایمان می‌تواند بخشی از این دغدغه‌ها را کاهش دهد، هرچند حمایت‌های فعلی همچنان ناکافی است.

بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست

 درمان ناباروری؛ حقی ضروری، اما نه راه‌حل اصلی 
رنجبر با دفاع از توسعه خدمات رایگان یا ارزان‌قیمت ناباروری، بهره‌مندی از این خدمات را «حق مسلم» زوج‌های نابارور دانست، اما هم‌زمان هشدار می‌دهد که نباید همه سیاست‌های جوانی جمعیت به درمان ناباروری محدود شود.
وی افزود: حتی در صورت موفقیت کامل برنامه‌های درمان ناباروری، تأثیر این گروه بر شاخص‌های کلان جمعیتی محدود خواهد بود؛ چراکه جامعه ناباروران تنها بخش کوچکی از کل جمعیت در سن باروری را تشکیل می‌دهد.
وی ادامه داد: تمرکز یک‌جانبه بودجه‌های جوانی جمعیت بر درمان ناباروری، بدون توجه به سایر عوامل فرهنگی و اجتماعی، نمی‌تواند به بهبود پایدار وضعیت باروری منجر شود.

زنان، اشتغال و نگرانی از آینده
وی در ادامه، به یافته‌های مطالعات اخیر درباره نگرش زنان و مردان نسبت به فرزندآوری اشاره کرد و گفت: مطالعات نشان می‌دهد تمایل به فرزندآوری در میان زنان، کمتر از مردان است. بخشی از این مسئله ناشی از نگرانی زنان نسبت به آینده شغلی و تحصیلی‌شان است.
وی افزود: بسیاری از زنان نگران‌اند که فرزندآوری، فرصت‌های شغلی و مسیر پیشرفت حرفه‌ای آنها را محدود کند؛ نگرانی‌ای که در کنار تقسیم نابرابر مسئولیت‌های فرزندپروری، می‌تواند انگیزه فرزندآوری را کاهش دهد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۵۵
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
65
پاسخ
مردی که از صبح تا شب باید دوندگی و تلاش کنه ، معلومه که از ریخت و قیافه میوفته و جذبه برای هیچ کس حتی خودش نداره !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
اینجا همه صبح تا شب میدوند، عدم تمایل از سر عاقل شدن میاد، وقتی نمیتونند اون زندگی معقولانه را برای خود فراهم کنند تصمیم میگیرند بچه ای رو دنیا نیارن که او هم درگیر چنین زندگی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
96
19
پاسخ
زن نخواد فرزند بیاره به چه دردی میخوره؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
الان اهمیت کار زنان همنیجا مشخص هست. مادری که فرزند را به خوبی تربیت نکند فرزند زبان به گزافه گویی باز میکند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
والا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
14:22 دمت گرم حرف حساب
بابا زنی که باید برای تامین مخارج اولیه پا به پای مرد کار کنه بچه را بیاره بده بقال سر کوچه بزرگش کنه
ناشناس
| Turkiye |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
مسئولی که کفایت ندارع خیلی به درد میخوره؟ واقعیت ها رو باید پذیرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
3
69
پاسخ
من وقتی بوه بودم پدر و مادرم هر روز تا ۱ نصف شب دعوا میکردن ، شب ها ساعت ۳ میخوابیدم و صبح ها ۶ باید میرفتم مدرسه تا ۴ بعد از ظهر با احتساب رفت و آمد بیرون بودم، حتی حمام به زور میشد برم ، تو مدرسه نه پول داشتم و نه غذا و همیشه اضطراب شدید داستم ، قسم خوردم تا زنده هستم هرگز بچه ای رو به این دنیا نیارم .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
منقرض میشی که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
8
81
پاسخ
خیلی وقاحت می خواهد کسی دم از فرزند آوری زیاد بزند
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
71
پاسخ
قیمت های نجومی شیر خشک و پوشک و سهمیه بندی شیر خشک . هزینه های زیاد سزارین و ازمایش ها و حتی زایمان طبیعی حتی با پوشش بیمه. نگرانی از اینده فرزند به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی و نا معلوم بودن آینده کشور . همه ی این عامل ها مانع از فرزنداوری میشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
68
پاسخ
شما خرجش رو میدی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
13
39
پاسخ
خب معلومه،سختی های زایمان،شیردهی و نگهداری فرزند،شب بیداری و....بعهده زنان است،ما مردان بجز کاشتن نطفه چکاری می کنیم؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
یعنی از نظر شما وظیفه یک پدر فقط کاشتن نطفه هست؟ به عنوان یک پدر از ته قلبم برای شما متاسف شدم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
57
پاسخ
پوشک بچه شده یک میلیون خرجهای دیگه بماند . آخه خجالت بکش . به بی رغبتی و طرز چرخش مریخ ربطش میده الا جهنمی که پزشکیان به اسم اقتصاد گذاشته تو کاسه مردم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
همش تقصیر پزشکیانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
مگر قبلی ها بهتر بودن؟ کدوم یکی شرایط بهتری ساختن؟
با 40 سال سدن به جز دوره خاتمی و دوران برجام دیگه یادم نیست روزی ک بهتر از این باشه
سنیک
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
وقتی بجای تشکر همش غر بزنی
میشه بی رغبتی مدیران نسبت به حل مسئله
برای مملکتت چه کرده ای؟
همه شدیم تماشاگر مسابقه
نیما پیراسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
43
پاسخ
بله فرزند آوری و بررسی روند پیری جمعیت و جلوگیری از آن مهم است....اما مهمتر از آن حفظ زندگی فرزندان موجود و رشد جسمی و عقلی و تربیت درست آنهاست . به نظر من این قضیه اولویت دارد. همین الان بسیاری از خانواده ها هستند که قادر به تامین مایحتاج فرزندان خردسالشان نیستند.... چه بسیار خردسالان بد سرپرست و بی سرپرست هستند.... و چه بسیار خانواده هایی که پدر و مادران خوبی هستند اما توان نگهداری و ساپورت مناسب فرزندان و خانواده خود را ندارند و اینها همه یک آستانه تحملی دارند قبل از آنکه به آنجا برسیم باید این اقشار حمایت شوند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
نمیشه از خارج بچه را هم وارد کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
2
32
پاسخ
وقتی یک حقوق بگیر قرار است آسیب شناسی کند
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