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کد خبر:۱۳۷۶۷۵۹
کد خبر:۱۳۷۶۷۵۹
11331 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

شعار جنجالی درباره حجاب در تجمعات شبانه

شعار جنجالی درباره حجاب در تجمعات شبانه میدان ولیعصر و حمایت از ایران که تفرقه افکنان منافق را نشانه رفته مورد توجه قرار گرفت. این لحظات را در تابناک می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ رمضان حمایت از ایران زن بی حجاب ویدیو دختر کم حجاب وحدت ملی اتحاد مردم ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۵۳
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
26
188
پاسخ
فردا که شرایط عادی شد، می بینیمتون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
شرایط همین الانم عادیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
7
81
پاسخ
شعار خوبی بود و جنجالی نبود.
ناشناس
|
Austria
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
19
142
پاسخ
فردا که اوضاع به حالت قبل برگردد به تنظیمات کارخانه برخواهند گشت دوباره اس ام اس حجاب ماشین خواباندن گیر دادن ها شروع خواهد شد عین بعد از جنگ ۱۲ روزه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
کاری به کار بی حجابا که ندارن! شما تو خارج ظاهرا اطلاع دقیقی نداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
50
پاسخ
باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
5
64
پاسخ
جدی می‌فرمایید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
63
پاسخ
گشت ارشاد کو؟
ناشناس آشنا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
38
پاسخ
آقایون از مردم یاد بگیرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
57
19
پاسخ
حتی اگر اینجور هم نباشه ، باز هم پرچم بر زمین نمی‌گذاریم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
1
38
پاسخ
چه جنجالی؟ فعلا مملکت همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
4
64
پاسخ
خوبه یکی از آنها که خیلی آتیشی بود مثل علم الهی یا احمد خاتمی این شعارو تحلیل کنه
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