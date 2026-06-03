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شعار جنجالی درباره حجاب در تجمعات شبانه
شعار جنجالی درباره حجاب در تجمعات شبانه میدان ولیعصر و حمایت از ایران که تفرقه افکنان منافق را نشانه رفته مورد توجه قرار گرفت. این لحظات را در تابناک میبینید.
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فردا که شرایط عادی شد، می بینیمتون
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ناشناس| |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
فردا که اوضاع به حالت قبل برگردد به تنظیمات کارخانه برخواهند گشت دوباره اس ام اس حجاب ماشین خواباندن گیر دادن ها شروع خواهد شد عین بعد از جنگ ۱۲ روزه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳