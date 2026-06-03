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انفجارهای کنترل‌شده در این شهر

روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انفجارات ناشی از امحای مهمات جنگی از ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز (چهارشنبه) توسط نیروهای مسلح در برخی نقاط دزفول انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۷۰۷
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انفجارهای کنترل‌شده در این شهر

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول در این اطلاعیه اعلام کرد: شهروندان درصورت شنیدن صدای انفجار‌ها بویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

طی روز‌های اخیر با اعلام فرمانداری دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیرو‌های مسلح انجام شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی خود به نقاط مختلف ایران را آغاز کردند که در پی این حملات، رهبر معظم انقلاب و جمعی از سرداران و شهروندان عادی به شهادت رسیدند.

این حملات با پاسخ کوبنده نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی مواجه شد.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیرو‌های مسلح قرار گرفت.

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