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قیمت جدید آپارتمان در شمال تهران

شاخص مسکن نشان می‌دهد، طی دو هفته گذشته متوسط «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در مناطق یک و سه، مترمربعی ۳۵۲‌میلیون تومان بوده است. 
کد خبر: ۱۳۷۶۶۹۸
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6616 بازدید
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قیمت جدید آپارتمان در شمال تهران

مناطق 1 و 3 شهر تهران، جزو مناطق لوکس بازار مسکن محسوب می‌شوند؛ به‌خصوص منطقه یک و بخش‌هایی از منطقه سه. این ویژگی روی سطح قیمت آپارتمان‌های این دو منطقه اثر مثبت دارد و در عین حال، میانگین مساحت واحدهای مسکونی در اینجا نیز بزرگ‌تر از سایر مناطق است.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای‌اقتصاد؛ شاخص مسکن نشان می‌دهد، طی دو هفته گذشته متوسط «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در مناطق یک و سه، مترمربعی ۳۵۲‌میلیون تومان بوده است. 

فایل‌های منتشرشده در این گزارش، برای اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه است. این آپارتمان‌ها از متوسط مساحت ۹۷مترمربع و عمر بنای ۴سال برخوردارند. طی سال‌های گذشته حساسیت این مناطق به شوک‌های معاملاتی، رکود خرید یا رونق فروش، کمتر از سایر مناطق بوده است. علت آن هم، تفاوت سطح استطاعت خرید در مناطق بالاشهر در مقایسه با مناطق متوسط و جنوبی شهر است.

قیمت جدید آپارتمان در شمال تهران

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
14
پاسخ
ما هیچ .... ما نگاه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
14
پاسخ
خوبه .دو سال کار کنیم و نخوریم و مریض نشیم و اجاره ندیم و.... میشه پول یک متر رو جمع کرد . 100 سال بعد هم یه اپارتمان 100 متری.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
11
پاسخ
اگر قیمت ها ثابت بمونه با حقوق دو سال می تونی یک سرویس بهداشتی خیلی نقلی تهیه کنی
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