قیمت جدید آپارتمان در شمال تهران
مناطق 1 و 3 شهر تهران، جزو مناطق لوکس بازار مسکن محسوب میشوند؛ بهخصوص منطقه یک و بخشهایی از منطقه سه. این ویژگی روی سطح قیمت آپارتمانهای این دو منطقه اثر مثبت دارد و در عین حال، میانگین مساحت واحدهای مسکونی در اینجا نیز بزرگتر از سایر مناطق است.
به گزارش تابناک به نقل از دنیایاقتصاد؛ شاخص مسکن نشان میدهد، طی دو هفته گذشته متوسط «قیمت پیشنهادی» فروش آپارتمان در مناطق یک و سه، مترمربعی ۳۵۲میلیون تومان بوده است.
فایلهای منتشرشده در این گزارش، برای اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه است. این آپارتمانها از متوسط مساحت ۹۷مترمربع و عمر بنای ۴سال برخوردارند. طی سالهای گذشته حساسیت این مناطق به شوکهای معاملاتی، رکود خرید یا رونق فروش، کمتر از سایر مناطق بوده است. علت آن هم، تفاوت سطح استطاعت خرید در مناطق بالاشهر در مقایسه با مناطق متوسط و جنوبی شهر است.