مرگ زن و مرد جوان بر اثر سقوط خودرو از پل
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جلال ملکی در جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۳ دقیقه بامداد امروز حادثه خودرویی در زیر پل استخر محله تهرانپارس به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و آتشنشانان در مدت زمان حدود دو دقیقه به محل رسیدند.
ملکی ادامه داد: آتشنشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه خودروی MVM با دو سرنشین که در روی پل در حال عبور بودند، به دلیل نامشخصی با گاردریلهای پل برخورد کرده است.
وی گفت: خودرو پس از شکستن گاردریلها و برخورد با یک تیر برق که روی پل قرار داشت، به پایین سقوط کرده و به صورت واژگون قرار گرفته بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران تصریح کرد: پیش از رسیدن نیروهای آتشنشانی، دو سرنشین خودرو که شامل یک آقا و یک خانم حدوداً ۲۶ ساله بودند، به گفته شاهدان، از خودرو به بیرون پرت شده بودند.
وی افزود: پس از حضور عوامل اورژانس مشخص شد که متأسفانه هر دو سرنشین جان خود را از دست دادهاند.
ملکی خاطرنشان کرد: عملیات امدادی در ساعت ۳۵ دقیقه بامداد به پایان رسید و محل حادثه برای بررسی دقیق علت و چگونگی وقوع این تصادف تحویل عوامل راهور شد.
وی تأکید کرد: آنچه درباره نحوه وقوع حادثه بیان شد، مشاهدات افراد حاضر در محل بوده و بررسی و اعلام علت دقیق این تصادف بر عهده کارشناسان راهور خواهد بود.