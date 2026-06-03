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ترافیک سنگین در چالوس و محورهای منتهی به تهران

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور چالوس، آزادراه‌های منتهی به تهران و برخی محورهای غربی پایتخت خبر داد و گفت: هم‌اکنون بارش باران در محورهای هراز و فیروزکوه و برخی جاده‌های استان‌های شمالی جریان دارد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۸۷
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ترافیک سنگین در چالوس و محورهای منتهی به تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) در محدوده‌های سیاه‌بیشه، هریجان و ولی‌آباد سنگین است و در مسیر رفت و برگشت این محور نیز محدوده هزارچم با بار ترافیکی سنگین مواجه است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک، آزادراه ساوه ـ تهران حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار ـ تهران در محدوده شهرقدس نیز سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت سایر محور‌های شمالی گفت: تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان است.

سرهنگ محبی ادامه داد: در حال حاضر محور‌های هراز و فیروزکوه با بارش باران همراه هستند و در برخی محور‌های استان‌های گلستان، مازندران و گیلان نیز بارندگی گزارش شده است. سایر محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محور پاتاوه ـ دهدشت همچنان به عنوان تنها محور مسدود غیرشریانی کشور شناخته می‌شود و رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت جاده‌ها و شرایط جوی را از مبادی رسمی پلیس راهور پیگیری کنند.

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برچسب ها
بارش باران جاده شمال هراز محورهای مواصلاتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
1
پاسخ
سه روز تعطیلی رسمی بطور ناجوانمردانه ای خودشون رو چپوندن تو تعطیلات آخر هفته!
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