شنیده شدن صدای انفجار در محدوده جزیره قشم
ساکنان محلی جزیره قشم از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده این شهرستان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۷۵| |
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بامداد چهارشنبه، صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان قشم از سوی منابع محلی و ساکنان جزیره قشم گزارش شده است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس این گزارش، هنوز ماهیت این صداها به طور دقیق مشخص نیست و هیچ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکردهاند.
پیگیریها برای کسب اطلاع از ماهیت دقیق این انفجار ادامه دارد.
اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.
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