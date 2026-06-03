شنیده شدن صدای انفجار در محدوده جزیره قشم

بامداد چهارشنبه، صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان قشم از سوی منابع محلی و ساکنان جزیره قشم گزارش شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس این گزارش، هنوز ماهیت این صداها به طور دقیق مشخص نیست و هیچ‌ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکرده‌اند.

پیگیری‌ها برای کسب اطلاع از ماهیت دقیق این انفجار ادامه دارد.

اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.