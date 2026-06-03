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شنیده شدن صدای انفجار در محدوده جزیره قشم

ساکنان محلی جزیره قشم از شنیده شدن صدای انفجارهایی در محدوده این شهرستان خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۷۵
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2501 بازدید
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شنیده شدن صدای انفجار در محدوده جزیره قشم

بامداد چهارشنبه، صدای انفجارهایی در محدوده شهرستان قشم از سوی منابع محلی و ساکنان جزیره قشم گزارش شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس این گزارش، هنوز ماهیت این صداها به طور دقیق مشخص نیست و هیچ‌ یک از نهادهای رسمی نظامی و انتظامی تا این لحظه درباره علت وقوع این صداها اظهارنظری نکرده‌اند.

پیگیری‌ها برای کسب اطلاع از ماهیت دقیق این انفجار ادامه دارد.

اخبار تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
4
پاسخ
امارات را تنبیه سختی کنید بعد کویت بعد بحرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
6
5
پاسخ
اگر اینبار خواستن غلطی بکنن تل آویو و حیفا و امارات بحرین و کویت را شخم بزنید
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