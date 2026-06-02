وعده آموزش کار با سلاح در مهمانی کیلومتری غدیر
کار با سلاح در نقاط مختلف مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر برپا خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۴۳| |
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به گزارش تابناک، فارس نوشت: بهصورت مفصل و فراگیر مواکب کار با سلاح در نقاط مختلف مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر برپا خواهد شد.
این خبر میافزاید: همچنین امکان کار با انواع سلاحهای سبک و انفرادی برای حاضران در این رویداد فراهم میشود.
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باید به همه افراد کمک های اولیه؛ دفاع شخصی و کار با اسلحه آموزش داده شه
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