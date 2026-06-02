وعده آموزش کار با سلاح در مهمانی کیلومتری غدیر

به گزارش تابناک، فارس نوشت: به‌صورت مفصل و فراگیر مواکب کار با سلاح در نقاط مختلف مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر برپا خواهد شد.

این خبر می‌افزاید: همچنین امکان کار با انواع سلاح‌های سبک و انفرادی برای حاضران در این رویداد فراهم می‌شود.