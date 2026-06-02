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وعده آموزش کار با سلاح در مهمانی کیلومتری غدیر

کار با سلاح در نقاط مختلف مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر برپا خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۴۳
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1125 بازدید
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وعده آموزش کار با سلاح در مهمانی کیلومتری غدیر

به گزارش تابناک، فارس نوشت: به‌صورت مفصل و فراگیر مواکب کار با سلاح در نقاط مختلف مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر برپا خواهد شد.

این خبر می‌افزاید: همچنین امکان کار با انواع سلاح‌های سبک و انفرادی برای حاضران در این رویداد فراهم می‌شود.

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عید غدیر مهمانی غدیر موکب ها اسلحه سلاح آموزش تجمعات تجمعات شبانه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
2
پاسخ
باید به همه افراد کمک های اولیه؛ دفاع شخصی و کار با اسلحه آموزش داده شه
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
2
پاسخ
واقعا دلیل محکمی قانع کننده ای وجود داره نوجوان های کمتر از ۱۵سال آموزش اسلحه جنگی ببینند. نمیشه داخل مسجد افراد۱۸سال به بالا که داوطلب آموزش دفاعی هستند آموزش داد.
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