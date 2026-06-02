روایت تفنگدار سابق آمریکایی از جنایت آمریکا در میناب

«کن اوکیف» تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا و فعال حقوق بشر گفت: «اگر آمریکا حمایت خود را از اسرائیل قطع کند، این رژیم حتی یک ماه نیز دوام نخواهد آورد و مردم آمریکا نیز مایل‌اند چنین اتفاقی رخ دهد... اگر آمریکا حمایتش از رژیم صهیونسیتی را قطع کند، ایران و محور مقاومت در مدت‌زمانی کوتاه رژیم صهیونیستی را از صحنه روزگار محو خواهند کرد و امیدوارم این اتفاق محقق شود... در صورت وقوع چنین رخدادی، آزادی‌خواهان و بسیاری از مردم جهان از نابودی رژیم صهیونیستی بسیار خوشحال خواهند شد... از سال 1913 به این سو، آمریکا به‌تدریج تحت نفوذ و کنترل یهودیان قرار گرفته و اکنون نیز به‌صورت مستقیم تأمین مالی اقدامات رژیم صهیونیستی، از جمله کودک‌کشی و نسل‌کشی در نقاط مختلف جهان را بر عهده دارد... اگر حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کند، این جریان می‌تواند آمریکا و حتی جهان را به نابودی بکشاند؛ زیرا آنان شیطان‌پرست هستند و تا زمانی که دنیا را نابود نکنند، از تلاش دست نخواهند کشید.» اظهارات این تفنگدار را می‌بینید و می‌شنوید.