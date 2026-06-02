صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گیلان صاحب خودروسازی می شود

 طی یک تفاهم نامه میان استانداری گیلان و گروه خودروسازی کار آفرینان مایوان، استان گیلان صاحب خودروسازی خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۲۰
| |
2723 بازدید
|
۶

گیلان صاحب خودروسازی می شود

دکتد سعید خادمی مالک و رییس هیات مدیره گروه خودروسازی کار آفرینان مایوان گفت:

خروجی مذاکرات متعدد چند ماه اخیر با دکتر حق شناس، استاندار گیلان و نظر بسیار مثبت وی ،امضا یک تفاهم نامه با استانداری گیلان بود.

وی تاکید کرد :این تفاهم نامه به امضا استانداری گیلان ،اینجانب و دکتر مهدی خطیبی به عنوان مدیر عامل گروه خودروسازی کار آفرینان مایوان( سرمایه گذار و مالک این پروژه بزرگ ) و مدیر این پروژه بزرگ ملی رسیده و مقرر است با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار طی دو سال یک کارخانه کامل خودروسازی شامل پرس، بدنه ، رنگ و مونتاژ در زمینی به مساحت ۵۰۰ هزار متر مربع احداث و راه اندازی شود.

دکتر سعید خادمی اضافه کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت خط رنگ در زیبایی ،کیفیت و رضایت مندی مشتریان ،یکی از پیشرفته ترین خط رنگ های دنیا خریداری شده و قبلا وارد کشور شده و در حقیقت بخش مهمی از سرمایه گذاری لازم برای این خودروسازی انجام شده است.

ظرفیت این خودروسازی سالیانه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری وکیفیت محور خواهد بود.

وی ادامه داد: خودروهایی که در صنایع خودروسازی گیلان تولید می شوند خودروهای روز دنیا خواهند بودکه در زمان مقرر، نام و مشخصات خودروهای مورد نظر برای شروع کار اعلام می شود.

خادمی در ادامه گفت :علاوه بر استانداری گیلان لازم است شبکه

 بانکی ، وزارت صمت و سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط مساعدت لازم را بعمل آورند، چرا که تاسیس و راه اندازی این پروژه ملی موجب توسعه اقتصادی و صنعتی قابل توجه استان گیلان خواهد شد.

دکتر سعید خادمی متذکر شد: اطلاعات لازم همزمان با پیشرفت پروژه از طریق مدیریت ارتباطات گروه خودروسازی مایوان در اختیار رسانه ها و مردم شریف ایران قرار خواهد گرفت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو سازی کارآفرینان مایوان صنعت خودرو استانداری گیلان
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
9
پاسخ
عمق فاجعه بی انتهاس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
5
پاسخ
آقا دیگه در این در این کشور خودروی فسیلی تولید نکنید و باید به سمت خودروهای برقی و هیبریدی بروید دیگر بس است این همه زیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
17
پاسخ
گیلان خودرو سازی نمی خواهد . گیلان صنعت پیشرفته ی گردشگری می خواهد که سالانه صدها هزار خارجی را بیاورد و پول کلان دربیاورد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
8
پاسخ
الان گیلان چند نقطه آزاد تجاری دارد که در همه آنها واردات خودرو صورت می گیرد و تردد این خودروها در تمام استان گیلان آزاد است !
کاش این شرکت برنامه ای برای تولیدات ماشین آلات و ادوات مدرن کشاورزی در گیلان را راه اندازی می کرد که از نان شب برای کشاورزی گیلان مهم تر است ! اضافه بر این 50 هکتار زمین را در کجای استان گیلان می خواهند به این کارخانه اختصاص بدهند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
14
پاسخ
تسلیت به باقیمانده جنگل ها
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
9
پاسخ
به نظر من مونتاژ کاری کنند بهتر ه اگرقطعات لوازم یدکی خارج از استان تولید کنندمشکلات زیست محیطی ندارند.استان گیلان بهترین استان برای کشت مکانیزه محصولات کشاورزی دامداری تولید علوفه کارخانه لبنیات خوراک دام پرورش ماهی گردشگری
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m7Y
tabnak.ir/005m7Y