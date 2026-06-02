گیلان صاحب خودروسازی می شود

دکتد سعید خادمی مالک و رییس هیات مدیره گروه خودروسازی کار آفرینان مایوان گفت:

خروجی مذاکرات متعدد چند ماه اخیر با دکتر حق شناس، استاندار گیلان و نظر بسیار مثبت وی ،امضا یک تفاهم نامه با استانداری گیلان بود.

وی تاکید کرد :این تفاهم نامه به امضا استانداری گیلان ،اینجانب و دکتر مهدی خطیبی به عنوان مدیر عامل گروه خودروسازی کار آفرینان مایوان( سرمایه گذار و مالک این پروژه بزرگ ) و مدیر این پروژه بزرگ ملی رسیده و مقرر است با سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار طی دو سال یک کارخانه کامل خودروسازی شامل پرس، بدنه ، رنگ و مونتاژ در زمینی به مساحت ۵۰۰ هزار متر مربع احداث و راه اندازی شود.

دکتر سعید خادمی اضافه کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت خط رنگ در زیبایی ،کیفیت و رضایت مندی مشتریان ،یکی از پیشرفته ترین خط رنگ های دنیا خریداری شده و قبلا وارد کشور شده و در حقیقت بخش مهمی از سرمایه گذاری لازم برای این خودروسازی انجام شده است.

ظرفیت این خودروسازی سالیانه ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری وکیفیت محور خواهد بود.

وی ادامه داد: خودروهایی که در صنایع خودروسازی گیلان تولید می شوند خودروهای روز دنیا خواهند بودکه در زمان مقرر، نام و مشخصات خودروهای مورد نظر برای شروع کار اعلام می شود.

خادمی در ادامه گفت :علاوه بر استانداری گیلان لازم است شبکه

بانکی ، وزارت صمت و سایر دستگاه ها و نهادهای مرتبط مساعدت لازم را بعمل آورند، چرا که تاسیس و راه اندازی این پروژه ملی موجب توسعه اقتصادی و صنعتی قابل توجه استان گیلان خواهد شد.

دکتر سعید خادمی متذکر شد: اطلاعات لازم همزمان با پیشرفت پروژه از طریق مدیریت ارتباطات گروه خودروسازی مایوان در اختیار رسانه ها و مردم شریف ایران قرار خواهد گرفت.