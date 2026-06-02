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دستور فوری پزشکیان در زمینه امنیت غذایی کشور

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، دستور داد مطالبات گندم‌کاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۶۱۷
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1726 بازدید
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دستور فوری پزشکیان در زمینه امنیت غذایی کشور

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه بررسی آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی، مدیریت زنجیره تأمین، پشتیبانی لجستیکی و روند حمل‌ونقل کالا در کشور، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و وزرای کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه، دستگاه‌های مسئول گزارشی از آخرین اقدامات، تمهیدات اجرایی و روند تأمین، توزیع و جابه‌جایی کالاهای اساسی در سطح کشور ارائه کردند و آخرین وضعیت ذخایر راهبردی، تأمین ارز، حمل‌ونقل و پشتیبانی لجستیکی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده، بر ضرورت تداوم هماهنگی‌های بین‌بخشی، تسریع در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و استمرار اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای حفظ پایداری بازار و تأمین نیازهای اساسی مردم تأکید کرد.

پزشکیان همچنین بر تأمین مستمر و بدون وقفه ۱۱ قلم کالای اساسی و راهبردی کشور تأکید و تصریح کرد که در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اجرایی، باید اولویت تأمین و حمایت از تولیدات داخلی مورد توجه جدی قرار گیرد و در مواردی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است، وابستگی به واردات به حداقل ممکن کاهش یابد.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، دستور داد مطالبات گندم‌کاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

در این نشست همچنین راهکارهای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیندهای تأمین و توزیع کالا و ارتقای کارآمدی شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

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مسعود پزشکیان رئیس جمهور کالاهای اساسی کشاورزی امنیت غذایی دولت پزشکیان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
3
پاسخ
خدا بخیر کنه .
دیگه امنیت غذایی حاما حتما نخواهیم داشت .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
0
پاسخ
مرسی دستور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
3
پاسخ
دستورهای قبلی که اجرا نشده این هم روی اونها
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