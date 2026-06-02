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مبینا نعمت‌زاده جراحی کرد

دارنده مدال برنز المپیک تکواندوی بانوان ایران تحت عمل جراحی رباط صلیبی زانو قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۹۱
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2805 بازدید
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مبینا نعمت‌زاده جراحی کرد

به گزارش تابناک؛ مبینا نعمت‌زاده، عضو تیم ملی تکواندوی بانوان کشورمان و دارنده مدال برنز المپیک و طلای امید‌های جهان، به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه رباط صلیبی زانو، امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت.

این عمل جراحی توسط دکتر محمد رازی در بیمارستان نورافشار تهران انجام شد و روند درمانی این ملی‌پوش کشورمان آغاز شد.

نعمت‌زاده پس از طی مراحل اولیه درمان و دوران نقاهت، برنامه‌های توانبخشی و بازگشت به میادین را زیر نظر کادر پزشکی و فنی تیم ملی آغاز خواهد کرد.

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مبینا نعمت زاده جراحی تیم ملی تکواندو تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
6
پاسخ
بعد از عمل، درخواست مدرک نداشتن خانم دکتر؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
1
پاسخ
بالاخره دکترا بهشون دادن بدون کنکور یا نه؟
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