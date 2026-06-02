به گزارش تابناک؛ مبینا نعمت‌زاده، عضو تیم ملی تکواندوی بانوان کشورمان و دارنده مدال برنز المپیک و طلای امید‌های جهان، به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه رباط صلیبی زانو، امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت.

این عمل جراحی توسط دکتر محمد رازی در بیمارستان نورافشار تهران انجام شد و روند درمانی این ملی‌پوش کشورمان آغاز شد.

نعمت‌زاده پس از طی مراحل اولیه درمان و دوران نقاهت، برنامه‌های توانبخشی و بازگشت به میادین را زیر نظر کادر پزشکی و فنی تیم ملی آغاز خواهد کرد.