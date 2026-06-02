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ابطال دستورالعمل محاسبه قیمت خودرو هنگام حادثه

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت وسیله نقلیه را که محاسبه کسر قیمت خودرو در هنگام حادثه را منوط به حداکثر ۱۰ سال از ساخت خودرو کرده بود ابطال کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۷۷
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ابطال دستورالعمل محاسبه قیمت خودرو هنگام حادثه

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ شورای عالی بیمه در تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله مصوب سال ۱۴۰۳ مصوب کرده بود؛ «وسایل نقلیه که در زمان حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آن گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمی‌باشند».

این تبصره با شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و پس از بررسی در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و اعلام نظر اکثریت اعضای هیات بر ابطال تبصره مذکور، در هیات عمومی دیوان مطرح و بدلیل ایجاد محدودیت زمانی در پرداخت افت قیمت ناشی از وقوع حادثه برای خودرو و نفی لزوم جبران خسارت ناشی از ان خارج از حدود اختیار شورای عالی بیمه و مغایر احکام و قوانین مربوطه شناخته شده و با رای اکثر قضات دیوان ابطال گردید در نتیجه سال ساخت خودرو مانع از تعیین محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه در هنگام حادثه نیست.

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دیوان عدالت اداری ابطال قیمت خودرو
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