خبر خوش برای دهکهای ۱ تا ۴
به گزارش تابناک به نقل از فارس، به زودی یارانه خانوادههای دهک اول تا چهارم که حداقل ۳ فرزند دارند، ۳ برابر مقدار فعلی پرداخت میشود.
طبق ماده ۱۳ جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، سازمان هدفمندسازی یارانهها باید با حذف یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه، یارانه خانوادههای دهک ۱ تا ۴ که حداقل ۳ فرزند دارند را سه برابر کند.
نماینده مجلس زهرهسادات لاجوردی میگوید که سال گذشته «منابع حاصل برای پرداخت کالابرگ استفاده شد»، اما در قانون بودجه امسال تاکید شده که باید فقط به خانوادههای گفته شده، پرداخت شود.
قرار است سازمان هدفمندی ابتدا اجرای قانون را از خانوادههای بیشتر از ۳ فرزند در دهک اول شروع کند و به ترتیب به صورت پلکانی تا دهک ۴ ادامه دهد.
این اقدام به این دلیل پلکانی انجام میشود که سازمان هدفمندسازی یارانهها هنوز منابع لازم برای ۳ برابر کردن یارانه کل خانوادههای این قانون را ندارد.