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خبر خوش برای دهک‌های ۱ تا ۴

طبق قانون جوانی جمعیت یارانه خانواده‌های دهک ۱ تا ۴ دارای حداقل ۳ فرزند باید از سال ۱۴۰۰ سه برابر می‌شد اما حالا قرار است به زودی اجرایی شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۷۵
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23406 بازدید
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۷
خبر خوش برای دهک‌های ۱ تا ۴

به گزارش تابناک به نقل از فارس، به زودی یارانه خانواده‌های دهک اول تا چهارم که حداقل ۳ فرزند دارند، ۳ برابر مقدار فعلی پرداخت می‌شود.

طبق ماده ۱۳ جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ تصویب شده، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید با حذف یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه، یارانه خانواده‌های دهک ۱ تا ۴ که حداقل ۳ فرزند دارند را سه برابر کند.

نماینده مجلس زهره‌سادات لاجوردی می‌گوید که سال گذشته «منابع حاصل برای پرداخت کالابرگ استفاده شد»، اما در قانون بودجه امسال تاکید شده که باید فقط به خانواده‌های گفته شده، پرداخت شود.

قرار است سازمان هدفمندی ابتدا اجرای قانون را از خانواده‌های بیشتر از ۳ فرزند در دهک اول شروع کند و به ترتیب به صورت پلکانی تا دهک ۴ ادامه دهد.

این اقدام به این دلیل پلکانی انجام می‌شود که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها هنوز منابع لازم برای ۳ برابر کردن یارانه کل خانواده‌های این قانون را ندارد.

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خانواده طرح جوانی جمعیت دهک یک دهک ۴ یارانه هدفمندسازی یارانه ها
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
23
پاسخ
بقیه چی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خب بقیه که ک و دو فرزند دارن چی میشن بیچاره ها شاید مشکل داشتن نتونستن بچه دار بشن پس اونا نیاز مالی ندارن،عجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
4
پاسخ
از خوشحالی الان باید بال در بیارن....واقعا قیمتها وحشتناک شدن یه کاری بکنید همه دارن دهک ۱ میشن
جلال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
3
پاسخ
من چی دهک یکم ولی یک بچه دارم .تعلق نمیگیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
9
پاسخ
بقیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
3
پاسخ
امیدوارم که اجرایی بشه و در حد یه صحبت باقی نمونه ما که خوشحال میشیم هموطنمون سفره اش خالی نباشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
4
پاسخ
من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله
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