تغییر چهره حسین فریدون؛ پس از ۹ سال



به گزارش تابناک، تصاویر منتشر شده از حضور حسین فریدون در مراسم یادبود خواهر سیدمحمد خاتمی، مورد توجه قرار گرفته است؛ تغییرات چهره وی در مقایسه با حضور ۹ سال پیش در حیاط هیئت دولت، تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهد.