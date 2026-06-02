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تغییر چهره حسین فریدون؛ پس از ۹ سال

تصاویری از حسن فریدون از سال ۱۳۹۶ در حیاط هیئت دولت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در مراسم یادبود خواهر سیدمحمد خاتمی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۴۷
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10084 بازدید
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۱۵
تغییر چهره حسین فریدون؛ پس از ۹ سال


به گزارش تابناک، تصاویر منتشر شده از حضور حسین فریدون در مراسم یادبود خواهر سیدمحمد خاتمی، مورد توجه قرار گرفته است؛ تغییرات چهره وی در مقایسه با حضور ۹ سال پیش در حیاط هیئت دولت، تفاوت‌های چشمگیری را نشان می‌دهد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
44
پاسخ
همین تغییر قیافه ها و ارزیابی بر مبنای همین تغییرات ظاهری عامل بسیاری از مشکلات کشور بوده و هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
20
پاسخ
ریش و سیبیل گذاشته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
18
پاسخ
فقط یه ریش گذاشته.
شهاب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
2
18
پاسخ
بی تجربه خطا نکردن هنر است، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
13
پاسخ
تغییر چهره اگر عمدی هم نباشد تغییر چهره ناشی از گذر سن و پیری حتمی است. ولی متاسفانه برخی ها عبرت نمی گیرند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
12
پاسخ
چرا فریدون مگه برادر آقای روحانی نیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
آقای روحانی وقتی به کسوت روحانیت در آمدند نام خانوادگی خود را تغییر دادند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
13
7
پاسخ
به نظرم یک مقدار رفتار خود را اصلاح کرده‌اند. باید تشویق کرد و نه بدگویی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
انسان تغییر نمیکند بلکه از رنگی به رنگ دیگری میگراید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
15
17
پاسخ
امان از این فریدون ها ..چه بر سرمون آوردن و هیچی به هیچی...چه خبر از فرشهای کاخ سعدآباد
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
10
5
پاسخ
بیچاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
15
4
پاسخ
یک اصولگرای عملگرای توسعه گرا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اصلاح طلب
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