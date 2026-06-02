تغییر چهره حسین فریدون؛ پس از ۹ سال
تصاویری از حسن فریدون از سال ۱۳۹۶ در حیاط هیئت دولت تا ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در مراسم یادبود خواهر سیدمحمد خاتمی را مشاهده میکنید.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۴۷| |
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به گزارش تابناک، تصاویر منتشر شده از حضور حسین فریدون در مراسم یادبود خواهر سیدمحمد خاتمی، مورد توجه قرار گرفته است؛ تغییرات چهره وی در مقایسه با حضور ۹ سال پیش در حیاط هیئت دولت، تفاوتهای چشمگیری را نشان میدهد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۵
همین تغییر قیافه ها و ارزیابی بر مبنای همین تغییرات ظاهری عامل بسیاری از مشکلات کشور بوده و هست
تغییر چهره اگر عمدی هم نباشد تغییر چهره ناشی از گذر سن و پیری حتمی است. ولی متاسفانه برخی ها عبرت نمی گیرند.
چرا فریدون مگه برادر آقای روحانی نیست؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
به نظرم یک مقدار رفتار خود را اصلاح کردهاند. باید تشویق کرد و نه بدگویی.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
امان از این فریدون ها ..چه بر سرمون آوردن و هیچی به هیچی...چه خبر از فرشهای کاخ سعدآباد
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