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آبروریزی یک پلیس در جریمه زن معلول
یک زن 36 ساله در ایالت فلوریدا آمریکا پس از آنکه یک مأمور پلیس تصور کرد هنگام رانندگی با دست راست خود تلفن همراه در دست دارد، متوقف و جریمه شد. اما ماجرا زمانی عجیب شد که این زن به مأمور نشان داد اساساً دست راست ندارد و سالهاست با نقص عضو زندگی میکند. با وجود این موضوع، مأمور برای او به اتهام استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی جریمه صادر کرد. این زن بعداً به حکم صادرشده اعتراض کرد و پرونده به دادگاه رفت، اما در نهایت مأمور پلیس به دلیل «نبود شواهد کافی» درخواست لغو جریمه را ارائه داد و پرونده مختومه شد. ویدیوی دوربین لباس پلیس از این برخورد غیرمنتظره در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشته و واکنش کاربران را برانگیخته است.
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