قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۲ خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۰۸۸ (یکصد و چهل و هفت هزار و هشتاد و هشت ) تومان به ۱۴۷,۱۹۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و نود) تومان رسید.

به گزارش تابناک، قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۰۸۸ (یکصد و چهل و هفت هزار و هشتاد و هشت ) تومان به ۱۴۷,۱۹۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و نود) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۱،۵۰۵ (یکصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و پنج ) تومان، به ۱۷۱،۰۸۸ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتاد و هشت) تومان رسید.

نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۰۵۱ (چهل هزار و پنجاه و یک) تومان به ۴۰۰۷۹ (چهل هزار و هفتاد و نه) تومان رسید.