قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۱۲ خرداد
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۰۸۸ (یکصد و چهل و هفت هزار و هشتاد و هشت ) تومان به ۱۴۷,۱۹۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و نود) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۶۵۲۷| |
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به گزارش تابناک، قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۰۸۸ (یکصد و چهل و هفت هزار و هشتاد و هشت ) تومان به ۱۴۷,۱۹۰ (یکصد و چهل و هفت هزار و یکصد و نود) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۱،۵۰۵ (یکصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و پنج ) تومان، به ۱۷۱،۰۸۸ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتاد و هشت) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰۰۵۱ (چهل هزار و پنجاه و یک) تومان به ۴۰۰۷۹ (چهل هزار و هفتاد و نه) تومان رسید.
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