هزینهای که زیرپوستی به سبدهای خرید اضافه شد!
در برخی فروشگاههای زنجیرهای مدتی است که دریافت هزینه بابت کیسههای پلاستیکی به رویهای رایج تبدیل شده است؛ بررسی میدانی خبرنگار میزان از چند فروشگاه زنجیرهای نشان میدهد در برخی از شعب، هنگام صدور فاکتور خرید، هزینهای بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان بابت کیسه پلاستیکی از مشتری دریافت میشود.
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ این در حالی است که برخی خریداران معتقدند کیسه حمل کالا بخشی از خدمات اولیه فروشگاه محسوب میشود و نباید هزینه جداگانهای برای آن پرداخت کنند.
یکی از شهروندان که برای خرید روزانه به یک فروشگاه زنجیرهای مراجعه کرده بود به میزان گفت: پس از بررسی فاکتور متوجه ثبت مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بابت یک کیسه پلاستیکی کوچک شده است.
این شهروند میگوید: بعد از خروج از فروشگاه فاکتور متوجه شدم هزینه نایلکس جداگانه محاسبه شده است. مبلغ آن شاید زیاد نباشد، اما وقتی در هر بار خرید چنین هزینهای پرداخت شود، در طول ماه رقم قابلتوجهی خواهد شد.
برخی دیگر از مشتریان نیز معتقدند اطلاعرسانی درباره دریافت هزینه کیسه پلاستیکی در همه فروشگاهها به شکل شفاف انجام نمیشود و بسیاری از خریداران تنها پس از مشاهده فاکتور متوجه این موضوع میشوند.
در مقابل، تعدادی از فروشگاهها اعلام میکنند دریافت هزینه برای کیسههای پلاستیکی با هدف کاهش مصرف پلاستیک و تشویق مشتریان به استفاده از کیسههای پارچهای و چندبار مصرف انجام میشود؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای جهان نیز برای کاهش آثار زیستمحیطی پلاستیک دنبال شده است.
با این حال اجرای چنین سیاستی نیازمند اطلاعرسانی شفاف و گسترده به مشتریان است. اگر فروشگاهی قصد دریافت هزینه بابت کیسه حمل کالا را دارد، باید این موضوع پیش از خرید و در محلهای قابل مشاهده برای مشتریان اعلام شود تا افراد بتوانند آگاهانه درباره استفاده یا عدم استفاده از کیسه تصمیم بگیرند.
از سوی دیگر، برخی شهروندان پیشنهاد میکنند در صورت دریافت هزینه از مشتریان، فروشگاهها از کیسههای مقاومتر و با کیفیت بالاتر استفاده کنند تا خریداران احساس کنند در ازای مبلغ پرداختی، خدمات مناسبتری دریافت میکنند.
هرچند مبلغ چند هزار تومانی یک کیسه پلاستیکی ممکن است در نگاه اول ناچیز به نظر برسد، اما تکرار این هزینه در خریدهای روزمره و خانوارهای پرجمعیت میتواند به افزایش هزینههای مصرفکنندگان منجر شود. موضوعی که ضرورت شفافیت بیشتر فروشگاهها و توجه به حقوق مشتریان را بیش از پیش نمایان میکند.
به نظر میرسد تعیین چارچوبی مشخص برای نحوه دریافت هزینه کیسههای پلاستیکی و اطلاعرسانی دقیق به خریداران در مورد اینکه چرا این هزینه را باید پرداخت کنند میتواند از بروز ابهام و نارضایتی میان مشتریان جلوگیری کند.