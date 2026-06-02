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جزئیات تعطیلی سینماهای کشور در این روزها

سینماهای سراسر کشور ۱۴ و ۱۵ خرداد به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) فعالیت خود را از ساعت ۱۸ آغاز می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۹۷
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جزئیات تعطیلی سینماهای کشور در این روزها

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سینما‌های سراسر کشور پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ خرداد به مناسبت ارتحال مصادف با ارتحال امام خمینی (ره) از صبح تعطیل هستند و فعالیت خود را از ساعت ۱۸ آغاز می‌کنند.

طبق اعلام روابط عمومی سازمان سینمایی، هر سال سینما‌ها در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد تعطیل بودند، اما امسال به دلیل همزمانی با عید سعید غدیر خم از ساعت ۱۸ فعالیت خواهند داشت.

این روز‌ها فیلم‌های «تهران کنارت»، «سفر به لیمونیا»، «آنتیک»، «تاکسیدرمی»، «نیم‌شب»، «قمارباز»، «خط نجات»، «بهشت تبهکاران»، «کفایت مذاکرات»، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند»، «طهران ۵۷» و «افسانه سپهر» درحال اکران هستند.

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tabnak.ir/005m5Z