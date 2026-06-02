افتتاح طرح های آب و برق با اعتبار بیش از ۱۰ همت

سفر دو روزه وزیر نیرو به اصفهان برای افتتاح پروژه‌های بزرگ آب و برق با ارزش بیش از 10 همت

سفر دو روزه عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، به استان اصفهان در تاریخ ۱۲ و ۱۳ خرداد ۱۴۰۵برای افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب فولادشهر و نیروگاه خورشیدی ۱۳۸ مگاواتی از جمله برنامه‌های این سفر است. ارزش ریالی این پروژه‌ها بیش از 10 همت برآورده شده است.

در جریان این سفر، تصفیه‌خانه فاضلاب فولادشهر با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار اصفهان و جمعی از مدیران ارشد صنعت آب استان افتتاح می‌شود.