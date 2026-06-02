صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افتتاح طرح های آب و برق با اعتبار بیش از ۱۰ همت

سفر دو روزه وزیر نیرو به اصفهان برای افتتاح پروژه‌های بزرگ آب و برق با ارزش بیش از 10 همت
کد خبر: ۱۳۷۶۴۹۵
| |
266 بازدید

افتتاح طرح های آب و برق با اعتبار بیش از ۱۰ همت

سفر دو روزه عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، به استان اصفهان در تاریخ ۱۲ و ۱۳ خرداد ۱۴۰۵برای افتتاح تصفیه‌خانه فاضلاب فولادشهر و نیروگاه خورشیدی ۱۳۸ مگاواتی از جمله برنامه‌های این سفر است. ارزش ریالی این پروژه‌ها بیش از 10 همت برآورده شده است.

در جریان این سفر، تصفیه‌خانه فاضلاب فولادشهر با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار اصفهان و جمعی از مدیران ارشد صنعت آب استان افتتاح می‌شود.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پروژه‌های آب و برق وزیر نیرو عباس علی آبادی تصفیه‌خانه فاضلاب فولادشهر صنعت آب نیروگاه خورشیدی
یک استان جدید از دل خزر بیرون اومد/ بزرگ‌ترین انتقال خاموش زمین در شمال ایران
وقتی سیاست، فقه و پزشکی سر یک میز می‌نشینند
بازخوانی تاریخ/ سری که ۴۳۶ سال پس از اعدام دوباره پیدا شد
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
ترامپ متن تفاهم نامه را تغییر داد/ ارسال پیشنهاد جدید آمریکا به ایران  (۸۲ نظر)
مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس  (۷۸ نظر)
فواد ایزدی: اگر چنین کنیم ترامپ به ایران بمب اتم خواهد زد!  (۷۸ نظر)
بررسی اظهارات وزیر جنگ آمریکا در «شانگری-لا»/ «توافق نشود دوباره به ایران حمله می‌کنیم»  (۶۱ نظر)
چری ۳۰ هزار دلاری را با اسم «اکستریم» ۹ میلیارد فاکتور کردند/ خودروسازی که روغن‌موتور ندارد اما اشتهای میلیاردی دارد!  (۶۱ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۵۸ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۷ نظر)
کارشناس صداوسیما: آریایی‌‌ها قاتل بودند!  (۵۶ نظر)
تصاویر محافظین و لندکروز حفاظت احمدی نژاد پس از حمله اسرائیل  (۵۲ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۴۹ نظر)
ایران جنگنده پاکستانی می‌خرد؟  (۴۷ نظر)
روایت فرزند آیت الله یزدی درباره رقم نجومی در حسابش  (۴۴ نظر)
تصاویر هدیه لاکچری یک بانک دولتی به کارمندانش  (۴۴ نظر)
تصمیمی که دودش به چشم مردم می‌رود/ چرا دولت برای موج تازه گرانی آستین بالا زد؟  (۴۴ نظر)
ویدیوهای رسانه احمدی نژاد پیش از حمله اسرائیل: هرکه با رهبری مخالف است...  (۴۱ نظر)
tabnak.ir/005m5X
tabnak.ir/005m5X