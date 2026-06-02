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دلار هم حریف قهوه نیست!

قیمت قهوه در ایران از ابتدای ۱۴۰۳ تا امروز ۴۶۲٪ افزایش داشته است؛ آن هم بسیار بیشتر از رشد دلار.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۸۵
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3163 بازدید
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۷

دلار هم حریف قهوه نیست!

به گزارش تابناک؛ قیمت قهوه در ایران از ابتدای ۱۴۰۳ تا امروز ۴۶۲٪ افزایش داشته؛ بسیار بیشتر از رشد دلار.

طبق داده‌های منتشرشده توسط یک مؤسسه مطالعات اقتصادی؛

قیمت قهوه در ایران: +۴۶۲٪
دلار بازار آزاد: +۱۷۹٪
دلار بازار توافقی: +۲۶۳٪
قیمت دلاری قهوه در ایران: تقریباً ۲ برابر
قیمت جهانی کامودیتی قهوه: +۴۰٪

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
21
پاسخ
ما در ایران ریال درامد داریم اما دلاری خرج نمی کنیم بلکه بیشتر از دلار باید خرج کنیم. جنسی که در خارج کشور مثلا 2 دلار هست در ایران 5 دلار هست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
7
1
پاسخ
از بس که تعداد قهوه خورا زیاد شدند...قهوه خوردن هم شده یه کلاس در ایران ...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خیلی چیزها وارداتی است و در زمان خود با کلاس بوده زیرا عموم توان خرید آن را نداشتند مانند چای الان چای سبز این شده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
12
1
پاسخ
ملت تا دیروز نمیدونستن قهوه چیه الان تو روستاها کافی شاپ زدن. خب تقاضای جهانی قهوه رفته بالا و گران شده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
الان تعریف کردی یا تخریب
چه کسی استاندارد تعریف کرده کجا چه چیزی باشد
تقاضای جهانی چه ارتباطی با افزایش قیمت به معنی گرانی قهوه دارد که ارتباطی با تورم ندارد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
قبل اینکه امسال تو از روستا بیان شهر و فاز بچه شهری پیدا کنی ، مردم قهوه خانه داشتن و قهوه می خوردن
قیمت جهانی 460 درصد افزایش داشته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
3
پاسخ
شما صرفا قیمت قیمت جهانی دان قهوه رو حساب کردید، هزینه ی واردات، بیمه، گمرک، حمل و نقل، انباداری، پخش و ... هم حساب کنید همون 462 درصد درمیاد
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