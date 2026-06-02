دلار هم حریف قهوه نیست!
قیمت قهوه در ایران از ابتدای ۱۴۰۳ تا امروز ۴۶۲٪ افزایش داشته است؛ آن هم بسیار بیشتر از رشد دلار.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۸۵| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت قهوه در ایران از ابتدای ۱۴۰۳ تا امروز ۴۶۲٪ افزایش داشته؛ بسیار بیشتر از رشد دلار.
طبق دادههای منتشرشده توسط یک مؤسسه مطالعات اقتصادی؛
قیمت قهوه در ایران: +۴۶۲٪
دلار بازار آزاد: +۱۷۹٪
دلار بازار توافقی: +۲۶۳٪
قیمت دلاری قهوه در ایران: تقریباً ۲ برابر
قیمت جهانی کامودیتی قهوه: +۴۰٪
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
ما در ایران ریال درامد داریم اما دلاری خرج نمی کنیم بلکه بیشتر از دلار باید خرج کنیم. جنسی که در خارج کشور مثلا 2 دلار هست در ایران 5 دلار هست.
از بس که تعداد قهوه خورا زیاد شدند...قهوه خوردن هم شده یه کلاس در ایران ...
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ملت تا دیروز نمیدونستن قهوه چیه الان تو روستاها کافی شاپ زدن. خب تقاضای جهانی قهوه رفته بالا و گران شده است.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چه کسی استاندارد تعریف کرده کجا چه چیزی باشد
تقاضای جهانی چه ارتباطی با افزایش قیمت به معنی گرانی قهوه دارد که ارتباطی با تورم ندارد
ناشناس| |
۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
قیمت جهانی 460 درصد افزایش داشته؟
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