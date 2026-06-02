ساعت کار بانک‌ها و ادارات دولتی و همچنین دستگاه‌های اجرایی امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ تغییر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی بانک‌ها از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۳ به مشتریان خود سرویس ارائه خواهند کرد.

روز‌های پنجشنبه نیز بانک‌ها از ساعت ۷ تا ۱۳ خدمات ارائه خواهند کرد و زمان فعالیت آنها با سایر روز‌های هفته تفاوتی نخواهد داشت.

ساعت کاری ادارات دولتی تغییر کرد

براساس این خبر، ساعات کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی تا اطلاع ثانوی، از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.