ساعت کار بانکها و ادارات امروز سه شنبه ۱۲خرداد
ساعت کار بانکها و ادارات دولتی و همچنین دستگاههای اجرایی امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ تغییر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۷۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی بانکها از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۳ به مشتریان خود سرویس ارائه خواهند کرد.
روزهای پنجشنبه نیز بانکها از ساعت ۷ تا ۱۳ خدمات ارائه خواهند کرد و زمان فعالیت آنها با سایر روزهای هفته تفاوتی نخواهد داشت.
ساعت کاری ادارات دولتی تغییر کرد
براساس این خبر، ساعات کاری تمامی دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی تا اطلاع ثانوی، از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.
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مدیر ما در سازمان صدا و سیما میگه من قبول ندارم ساعت کاری تا 13 باشه و باید بمانید .
با سلام
لطفا از شهرداری ها خبر تهیه کنید چرا شهرداری ها تا ساعت 17 هستند و زاکانی هم هیچ پیروی نمیکند از قانون ، !!!؟؟؟
لطفا از شهرداری ها خبر تهیه کنید چرا شهرداری ها تا ساعت 17 هستند و زاکانی هم هیچ پیروی نمیکند از قانون ، !!!؟؟؟
پاسخ ها
عبد| |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
باسلام.
شهرداری تهران کلا از بخشنامه ساعت کاری دولت تبعیت نمیکند و ما پرسنل شهرداری تا ساعت ۵ باید اداره باشیم با برق و سیستم سرمایشی روشن.
آیا بخشنامه ها ضمانت اجرایی ندارند که هر ارگانی هر طوری دلش بخواد اون ها رو اجرا کنه یا اصلا اجرا نکنه؟؟؟؟؟؟
شهرداری تهران کلا از بخشنامه ساعت کاری دولت تبعیت نمیکند و ما پرسنل شهرداری تا ساعت ۵ باید اداره باشیم با برق و سیستم سرمایشی روشن.
آیا بخشنامه ها ضمانت اجرایی ندارند که هر ارگانی هر طوری دلش بخواد اون ها رو اجرا کنه یا اصلا اجرا نکنه؟؟؟؟؟؟
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