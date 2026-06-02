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ساعت کار بانک‌ها و ادارات امروز سه شنبه ۱۲خرداد

ساعت کار بانک‌ها و ادارات دولتی و همچنین دستگاه‌های اجرایی امروز سه شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ تغییر کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۴۷۴
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5456 بازدید
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۶

ساعت کار بانک‌ها و ادارات امروز سه شنبه ۱۲خرداد

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ براساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی بانک‌ها از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۳ به مشتریان خود سرویس ارائه خواهند کرد.

روز‌های پنجشنبه نیز بانک‌ها از ساعت ۷ تا ۱۳ خدمات ارائه خواهند کرد و زمان فعالیت آنها با سایر روز‌های هفته تفاوتی نخواهد داشت.

ساعت کاری ادارات دولتی تغییر کرد

براساس این خبر، ساعات کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی تا اطلاع ثانوی، از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
4
پاسخ
مدیر ما در سازمان صدا و سیما میگه من قبول ندارم ساعت کاری تا 13 باشه و باید بمانید .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
4
پاسخ
ساعت کاری مدتی هست از 7 تا 13 است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
4
پاسخ
با سلام
لطفا از شهرداری ها خبر تهیه کنید چرا شهرداری ها تا ساعت 17 هستند و زاکانی هم هیچ پیروی نمی‌کند از قانون ، !!!؟؟؟
پاسخ ها
عبد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
سلام حالا مگه تا 17میمونن دارن تفریح میکنم دارن از وقت زن و بچشون میزنن که کار پیش بره دیگه اینم شاکی شدن داره واقعا مردم خنده داری هستیم برای کار کردن هم شاکی میشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
0
پاسخ
باسلام.
شهرداری تهران کلا از بخشنامه ساعت کاری دولت تبعیت نمیکند و ما پرسنل شهرداری تا ساعت ۵ باید اداره باشیم با برق و سیستم سرمایشی روشن.
آیا بخشنامه ها ضمانت اجرایی ندارند که هر ارگانی هر طوری دلش بخواد اون ها رو اجرا کنه یا اصلا اجرا نکنه؟؟؟؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
0
0
پاسخ
بانک ملی شعبه مرکزی شهر اصفهان در خیابان سپه هنوز باز نکرده است.الآن ساعت ۷: ۲۱
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