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نگرانی مرشایمر درباره حمله اتمی اسرائیل به ایران!+زیرنویس
جان مرشایمر نظریه پرداز شهیر رئالیسم تهاجمی و استاد دانشگاه شیکاگو ابراز نگرانی کرد که اگر اسرائیل در جنگ متعارف با ایران ناکام شود، ممکن است به استفاده از سلاح اتمی علیه ایران دست بزند. تحلیل مرشایمر را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر حمله اتمی به ایران جان مرشایمر ویدیو جنگ ایران و اسرائیل جنگ آمریکا و ایران سلاح هسته ای
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با وجود اتفاقات این چند وقت اگر کسی باز هم طرفدار اسرائیل بود، به نظر من لیاقت زندگی ندارد
عادی سازی بمب اتم اسرائیل از خود اون وحشتناک تر و غیرانسانی تراست . ایران باید سناریو های بعد از حمله اتمی را ترسیم و با صدای بلند همین حالا اعلام کند...
یهود فاسد مفسد شرورترین قوم تاریخ بشر هستند که یارها لعن شده اند و خداوند هم به واسطه ذات جنایتکارشان به آنها وعده نابودی و آتش داده است.
این میگه ایران داره بمب میسازه. ترامپ هم همینو می گه. ما باید از این وضعیت خارج بشویم.
در صورت شروع هماهنگی صهیون مسلما نابودی خودشو هماهنگ میکنه؛زیرا اطلاعات به موقع به مسئولین مسلح ما رسانده خواهد شد وایندفعه با موشک تمام اسزائیل شخم زده میشود وفرقی بین مردم آنجا ونظامیان وجود نخواهد داشت وبشریت برای همیشه از دست صهیون راحت خواهدشد.
در داخل مسولین منتظر دریافت کاپ اخلاق جنگی هستن مدام از انسانیت صحبت میکنن در برابر دو تا قدرت اتمی فقط خداوند به مردم ایران رحم کنه