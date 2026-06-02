نگرانی مرشایمر درباره حمله اتمی اسرائیل به ایران!+زیرنویس

جان مرشایمر نظریه پرداز شهیر رئالیسم تهاجمی و استاد دانشگاه شیکاگو ابراز نگرانی کرد که اگر اسرائیل در جنگ متعارف با ایران ناکام شود، ممکن است به استفاده از سلاح اتمی علیه ایران دست بزند. تحلیل مرشایمر را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.