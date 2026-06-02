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کد خبر:۱۳۷۶۴۳۶
کد خبر:۱۳۷۶۴۳۶
15425 بازدید
نظرات: ۱۴
نبض خبر

نگرانی مرشایمر درباره حمله اتمی اسرائیل به ایران!+زیرنویس

جان مرشایمر نظریه پرداز شهیر رئالیسم تهاجمی و استاد دانشگاه شیکاگو ابراز نگرانی کرد که اگر اسرائیل در جنگ متعارف با ایران ناکام شود، ممکن است به استفاده از سلاح اتمی علیه ایران دست بزند. تحلیل مرشایمر را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۴
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
10
104
پاسخ
با وجود اتفاقات این چند وقت اگر کسی باز هم طرفدار اسرائیل بود، به نظر من لیاقت زندگی ندارد
عابر پیاده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
6
70
پاسخ
عادی سازی بمب اتم اسرائیل از خود اون وحشتناک تر و غیرانسانی تر‌است . ایران باید سناریو های بعد از حمله اتمی را ترسیم و با صدای بلند همین حالا اعلام کند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
62
پاسخ
خدایا ،مردم ایران رو از این وضعیت نجات بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
10
68
پاسخ
یهود فاسد مفسد شرورترین قوم تاریخ بشر هستند که یارها لعن شده اند و خداوند هم به واسطه ذات جنایتکارشان به آنها وعده نابودی و آتش داده است.
شاهرخ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
8
16
پاسخ
از اولش هم نگران ما بود!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
24
پاسخ
خدایا بهمون رحم کن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
5
15
پاسخ
این میگه ایران داره بمب میسازه. ترامپ هم همینو می گه. ما باید از این وضعیت خارج بشویم.
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
11
26
پاسخ
در صورت شروع هماهنگی صهیون مسلما نابودی خودشو هماهنگ میکنه؛زیرا اطلاعات به موقع به مسئولین مسلح ما رسانده خواهد شد وایندفعه با موشک تمام اسزائیل شخم زده میشود وفرقی بین مردم آنجا ونظامیان وجود نخواهد داشت وبشریت برای همیشه از دست صهیون راحت خواهدشد.
اریو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
3
33
پاسخ
در داخل مسولین منتظر دریافت کاپ اخلاق جنگی هستن مدام از انسانیت صحبت میکنن در برابر دو تا قدرت اتمی فقط خداوند به مردم ایران رحم کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
8
15
پاسخ
قبل از این کار اسرائیل رو نابود کنید چون دست بردار نیست
اونا بنابر دستورات کتاب خودشون باید ایران و مسلمانان رو نابود کنن
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