نبض خبر
سنگ مزار عنایت بخشی آماده شد
فرزند عنایتالله بخشی با انتشار فیلمی از روند آمادهسازی سنگر قبر پدرش، اعلام کرد: «از رسانهها و مردم عزیز تقاضا دارم که به حواشی پایان دهند. برخی تلاش داشتند سنگ مزاری برای پدرم آماده کنند، اما ما خودمان در حال آمادهسازی آن هستیم و به زودی نصب خواهد شد. شایعات درباره بیکسی یا مشکلات مالی پدرش صحت ندارد و خانواده ایشان همواره پیگیر موضوع بودهاند. پدرم بیوارث و بیکس نبود و هیچ مشکل مالی یا درمانی وجود نداشت. سنگ قبر ایشان در حال حاضر آماده است و از عدهای که به دنبال حاشیهپراکنی هستند این درخواست را دارم که به حواشی پایان دهند.»
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر عنایت بخشی ویدیو عنایتالله بخشی
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱