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کد خبر:۱۳۷۶۴۲۹
کد خبر:۱۳۷۶۴۲۹
2344 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

سنگ مزار عنایت بخشی آماده شد

فرزند عنایت‌‎الله بخشی با انتشار فیلمی از روند آماده‌سازی سنگر قبر پدرش، اعلام کرد: «از رسانه‌ها و مردم عزیز تقاضا دارم که به حواشی پایان دهند. برخی تلاش داشتند سنگ مزاری برای پدرم آماده کنند، اما ما خودمان در حال آماده‌سازی آن هستیم و به زودی نصب خواهد شد. شایعات درباره بی‌کسی یا مشکلات مالی پدرش صحت ندارد و خانواده ایشان همواره پیگیر موضوع بوده‌اند. پدرم بی‌وارث و بی‌کس نبود و هیچ مشکل مالی یا درمانی وجود نداشت. سنگ قبر ایشان در حال حاضر آماده است و از عده‌ای که به دنبال حاشیه‌پراکنی هستند این درخواست را دارم که به حواشی پایان دهند.»
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برچسب‌ها:
نبض خبر عنایت بخشی ویدیو عنایت‌الله بخشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ژپ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
1
4
پاسخ
روحش شاد
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