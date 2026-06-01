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مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقهها بود! + زیرنویس
تامیر هیمن، رییس سابق امان دستگاه اطلاعات داخلی اسرائیل در مصاحبه با شبکه پی بی اس آمریکا تاکید کرد یک زنجیرهای امنیتی برای ایران از سوی اسرائیل طراحی شده بوده که با کردها شروع میشده و پروژه احمدی نژاد یکی از حلقههای این زنجیره بوده است. این مقام اطلاعاتی رژیم اسرائیل علت عدم اجرای این پروژه را توقف در حلقه اول یعنی کردها با فشار رجب طیب اردوغان به ترامپ عنوان کرد. با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر تامیر هیمن اسرائیل موساد محمود احمدی نژاد ویدیو کردستان تجزیه ایران جنگ رمضان رجب طیب اردوغان دونالد ترامپ
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تخیلات.
این کثافت ها بجز فریب و دروغ چیزی نمی گوییند. از احمدی نژاد دل خوشی ندارم ولی از این پدر سوخته ها بجز توطئه و خباثت چیزی بیرون نمی آید.
این کثافت ها بجز فریب و دروغ چیزی نمی گوییند. از احمدی نژاد دل خوشی ندارم ولی از این پدر سوخته ها بجز توطئه و خباثت چیزی بیرون نمی آید.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
سعید| |
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
نباید حرفهای این آدم خوران رو که جلوی دوربین می آیند باور کرد
ناشناس| |
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چقدر احمقانه است که کسی فکر کنه اسراییل نقشه خودشو لو میده
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ناشناس| |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
فقط اطلاعات سوخته رو دارن ارائه میدن
ناشناس| |
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
در اینکه احمدی نژاد بک فرد ابلیس هست شکی نیست اما موساد با مطرح کردن احمدی نژاد قصد تطهیر حسن روحانی را دارد
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ناشناس| |
۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چقدر نبوغ.
نیا تو کوچه ها
می دزدند
ناشناس| |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خیلی دانشمندی
ناشناس| |
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
هر جور فکر میکنم مساله کردها بیشتر به یک طرح خام شبیه بوده تا طرحی واقعی روی میز و حتی آماده شده برای اجرا وگرنه اردوغان توان جلوگیری ازش را نداشت.
تصور اینکه مثلا کردها شهر به شهر جلو بیان و نیروی زمینی ایران را به عقب برانند فوق العاده احمقانه است. پیش فرض چنین عملیاتی گسست کل ساختار نیروی نظامی ایران و قاعدتا نیروی زمینی بود وگرنه در حالت عادی انجام این عملیات محال و احمقانه بود
تصور اینکه مثلا کردها شهر به شهر جلو بیان و نیروی زمینی ایران را به عقب برانند فوق العاده احمقانه است. پیش فرض چنین عملیاتی گسست کل ساختار نیروی نظامی ایران و قاعدتا نیروی زمینی بود وگرنه در حالت عادی انجام این عملیات محال و احمقانه بود
تسلط اطلاعاتی و عملیاتی ایران روی کردها از همان ساعات اول جنگ رمضان مشخص بود
احمدی نژاد از روز اول بلا و فاجعه بود برای ایران
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ناشناس| |
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
گرونی بود حقوق هم بالا بود
یارانه اون موقع چند دلار بود الان چند دلاره؟
مردم رو خونه دار کرد ولی وزیر مسکن روحانی همون خونه رو بهش فحش داد!
هر کی بود حسابی خدمت کرد.اگه میتونید ۱۰درصد خدمت اونو انجام بدید
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ناشناس| |
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۰۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
- يارانه و مسكن سه خدمت اساسي احمدي نژاد به ملت ايران بو.د رئيس جمهور هاي بعدي چه كردند ؟
مهران| |
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
از سهام عدالت
یارانه
مسکن مهر
بهره بردند
و معتقدند خوب بوده؟
ناشناس| |
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
و روحانی و رئیسی ساختند و تحویل دادند
آره جون خودتون. چند هزار کرد میخواستن ایران رو میتونستن بگیرن و عامریقا بخاطر عردوغان بیخیال شد و با این تصمیم کلی کار خودش رو ناممکن کرد. از طرفی شما هم به همین راحتی احمدی نژاد رو دارید میسوزونید؟
واضحه که اسم احمدی نژاد برای رد گم کردن داده میشه ، هم برای اینکه نام بردن از اسمش باعث اختلافات داخلی بین جناح های ایران میشه ، هم برای اینکه به شخصی که واقعا امیدوار بودند به قدرت برسه اشاره ای نشه
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ناشناس| |
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اخمدی نژاد اگر خاین نبود در سازمان ملل سخنانی که صهیون ها رو مظلوم نشان و کشور را به خاک سیاه نشاند! نمی گفت
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ناشناس| |
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
کل داستان نعل وارونه ست
ناشناس| |
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
ناشناس| |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
برای اینکه اون زمان ناخواسته ( یا خواسته ) خدمتش رو به اسراییل کرد و الان دیگه برای اسراییل مهره سوخته هست. فکر کردی اونا میگن چون به ما کمک کرد الان هواش رو داشته باشیم؟!
ناشناس| |
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اکبر اکبری نسب| |
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
تو رو چه به سیاست برو سرکار از گشنگی نمیری