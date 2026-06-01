تامیر هیمن، رییس سابق امان دستگاه اطلاعات داخلی اسرائیل در مصاحبه با شبکه پی بی اس آمریکا تاکید کرد یک زنجیره‌ای امنیتی برای ایران از سوی اسرائیل طراحی شده بوده که با کردها شروع می‌شده و پروژه احمدی نژاد یکی از حلقه‌های این زنجیره بوده است. این مقام اطلاعاتی رژیم اسرائیل علت عدم اجرای این پروژه را توقف در حلقه اول یعنی کردها با فشار رجب طیب اردوغان به ترامپ عنوان کرد. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.