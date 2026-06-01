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کد خبر:۱۳۷۶۴۱۶
کد خبر:۱۳۷۶۴۱۶
57094 بازدید
نظرات: ۷۸
نبض خبر

مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل: احمدی نژاد یکی از حلقه‌ها بود! + زیرنویس

تامیر هیمن، رییس سابق امان دستگاه اطلاعات داخلی اسرائیل در مصاحبه با شبکه پی بی اس آمریکا تاکید کرد یک زنجیره‌ای امنیتی برای ایران از سوی اسرائیل طراحی شده بوده که با کردها شروع می‌شده و پروژه احمدی نژاد یکی از حلقه‌های این زنجیره بوده است. این مقام اطلاعاتی رژیم اسرائیل علت عدم اجرای این پروژه را توقف در حلقه اول یعنی کردها با فشار رجب طیب اردوغان به ترامپ عنوان کرد. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تامیر هیمن اسرائیل موساد محمود احمدی نژاد ویدیو کردستان تجزیه ایران جنگ رمضان رجب طیب اردوغان دونالد ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
58
149
پاسخ
تخیلات.
این کثافت ها بجز فریب و دروغ چیزی نمی گوییند. از احمدی نژاد دل خوشی ندارم ولی از این پدر سوخته ها بجز توطئه و خباثت چیزی بیرون نمی آید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
الآن احمدی نژاد کجای کار کردها بود؟ فعلا فقط یه اسم داد!!!
سعید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
وقتی این حرامی ها جلوی دوربين می آیند حرفی جز فریب و گمراه کردن مسولین و مردم ندارند
نباید حرفه‌ای این آدم خوران رو که جلوی دوربین می آیند باور کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
درود بر دکتر احمدی نژاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
39
198
پاسخ
چقدر احمقانه است که کسی فکر کنه اسراییل نقشه خودشو لو میده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
لو رفته
فقط اطلاعات سوخته رو دارن ارائه میدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
درود بر دکتر احمدی نژاد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
احمدی‌نژاد رو نتونستن ترور کنن در همون روزهای اول جنگ اینجوری دارن ترورش میکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
169
84
پاسخ
در اینکه احمدی نژاد بک فرد ابلیس هست شکی نیست اما موساد با مطرح کردن احمدی نژاد قصد تطهیر حسن روحانی را دارد‌
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
:﴾))))))))))))))))
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
واخ واخ
چقدر نبوغ.
نیا تو کوچه ها
می دزدند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چرا بخواد روحانی رو تطهیر کنه؟ برعکس احمدی نژاد که بزرگترین خدمت رو به اسراییل کرد، روحانی با همون برجامش باعث شد که سایه همین جنگی که قرار بود 15 سال پیش اتفاق بیوفته، از سر ایران برداشته بشه و ایران در زمینه موشکی و پهبادی از اون زمان تا حالا کلی پیشرفت کنه که یکی از عوامل بازدارنده فعلی ما همین هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
9:59
خیلی دانشمندی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
احمدی نژاد تاج سر ما ایرانی هاست. مسکن چقدر داد مردم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
شما هم برید آب بریزید آنجایی که میسوزه . احمدی نژاد محبوب ترین چهره سیاسی ایران است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
14
116
پاسخ
هر جور فکر‌ میکنم مساله کردها بیشتر به یک طرح خام شبیه بوده تا طرحی واقعی روی میز و حتی آماده شده برای اجرا وگرنه اردوغان توان جلوگیری ازش را نداشت.
تصور اینکه مثلا کردها شهر به شهر جلو بیان و نیروی زمینی ایران را به عقب برانند فوق العاده احمقانه است. پیش فرض چنین عملیاتی گسست کل ساختار نیروی نظامی ایران و قاعدتا نیروی زمینی بود وگرنه در حالت عادی انجام این عملیات محال و احمقانه بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
14
105
پاسخ
تسلط اطلاعاتی و عملیاتی ایران روی کردها از همان ساعات اول جنگ رمضان مشخص بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
65
219
پاسخ
احمدی نژاد از روز اول بلا و فاجعه بود برای ایران
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۰۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
چند صد میلیارد پول نفت اورد درایران بانفت ۱۴۰ دلار. ولی خرج کردنش ونگهداریش را بلد نبود.اطلاعاتش در مورد مسایل بین المللی کم بود.دیپلمات هم نبوذ.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
ولی 10 درصد فلاکت و ویرانی‌های روحانی رو نداشت
گرونی بود حقوق هم بالا بود
یارانه اون موقع چند دلار بود الان چند دلاره؟
مردم رو خونه دار کرد ولی وزیر مسکن روحانی همون خونه رو بهش فحش داد!
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
193
87
پاسخ
هر کی بود حسابی خدمت کرد.اگه میتونید ۱۰درصد خدمت اونو انجام بدید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
تخم گرونی و فسادو احمدی نژاد کاشت توی ایران
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
دقیقا، با نظر شما موافقم، جز اقای رییسی و احمدی نژاد هر کی اومد سر کار فقط جیباشونو پر کردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
سهام عدالت
- يارانه و مسكن سه خدمت اساسي احمدي نژاد به ملت ايران بو.د رئيس جمهور هاي بعدي چه كردند ؟
مهران
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
احمدی نژاد 700 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران را به باد داد که با اون می تونست جنگنده های نسل 5 بخره یا زیردریایی بزرگ
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
الان کدوم یک از خواننده های این متن
از سهام عدالت
یارانه
مسکن مهر
بهره بردند
و معتقدند خوب بوده؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
هر سه خوب
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
احمدی نژاد حتی ده درصد مسکن مهر را هم تحویل نداد
و روحانی و رئیسی ساختند و تحویل دادند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
20
64
پاسخ
آره جون خودتون. چند هزار کرد میخواستن ایران رو میتونستن بگیرن و عامریقا بخاطر عردوغان بیخیال شد و با این تصمیم کلی کار خودش رو ناممکن کرد. از طرفی شما هم به همین راحتی احمدی نژاد رو دارید میسوزونید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
30
82
پاسخ
واضحه که اسم احمدی نژاد برای رد گم کردن داده میشه ، هم برای اینکه نام بردن از اسمش باعث اختلافات داخلی بین جناح های ایران میشه ، هم برای اینکه به شخصی که واقعا امیدوار بودند به قدرت برسه اشاره ای نشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اینجوری نیست همون روز اول محافظ های احمدی نژاد شهید شدند. بنابراین تلاش های عملی درکار بوده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
به نظر من احمدی نژاد می تونسته لو رفته باشه، بعد اینا چون دیدند اون لو رفته، دارن بزرگترش می کنن تا نظرها رو از بقیه که هنوز لو نرفتن منحرف کنن
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
51
137
پاسخ
اخمدی نژاد اگر خاین نبود در سازمان ملل سخنانی که صهیون ها رو مظلوم نشان و کشور را به خاک سیاه نشاند! نمی گفت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
اگه حرفهاش به نفع اسرائیل بود چرادخواستن بکشنش؟
کل داستان نعل وارونه ست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خائن و جاسوس بودن یا نبودن احمدی نژاد، به هیییییچ وجه دلیلی نمی شه برای اینکه، دیگه خائن و جاسوس دیگه ای در کشور موجود نباشه، دلسی رودریگز دیگه ای نباشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
۰۸:۲۷
برای اینکه اون زمان ناخواسته ( یا خواسته ) خدمتش رو به اسراییل کرد و الان دیگه برای اسراییل مهره سوخته هست. فکر کردی اونا میگن چون به ما کمک کرد الان هواش رو داشته باشیم؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
برو آب بریز اونجایی که میسوزه. دکتر احمدی نژاد محبوب ترین رئیس جمهور تاریخ ایران است.
اکبر اکبری نسب
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
تو برو دوغتو بنوش البته تو آلبانی
تو رو چه به سیاست برو سرکار از گشنگی نمیری
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