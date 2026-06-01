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جانشین حسین کعبی در لیست نهایی تیم ملی

امیرمحمد رزاقی‌نیا در نخستین دیدار تیم ملی در جام جهانی ۲۰ سال و دو ماه و چهار روز سن خواهد داشت که به جوان‌ترین بازیکن تیم ملی در ادوار جام جهانی تبدیل خواهد شد. پیش از این حسین کعبی با ۲۰ سال و ۸ ماه و ۱۹ روز رکورد دار بود.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۸۵
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جانشین حسین کعبی در لیست نهایی تیم ملی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، لیست نهایی تیم ملی برای رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ درحالی اعلام شد که جوان‌ترین بازیکن این فهرست، امیرمحمد رزاقی‌نیا، هافبک دفاعی باشگاه استقلال است که ۲۰ سال و یک ماه و ۲۱ روز سن دارد.

رزاقی‌نیا در صورتی که در دیدارهای تیم ملی در جام جهانی به میدان برود، لقب جوان‌ترین بازیکن تیم ملی در ادوار این مسابقات را از آن خود می‌کند. رزاقی‌نیا در نخستین دیدار تیم ملی در جام جهانی که در تاریخ ۲۶ خرداد برابر نیوزیلند است، ۲۰ سال و دو ماه و ۴ روز سن خواهد داشت.

در حال حاضر رتبه نخست جوان‌ترین بازیکن تیم ملی در جام جهانی با ۲۰ سال و هشت ماه و ۱۹ روز در اختیار حسین کعبی در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۰۶ است. سپس علیرضا جهانبخش با ۲۰ سال و ۱۰ ماه و پنج روز در جام جهانی ۲۰۱۴ در رده دوم و مهدی مهدوی‌کیا با ۲۰ سال و ۱۰ ماه و ۲۱ روز در جام جهانی ۱۹۹۸ در رده سوم قرار دارند.

رتبه بندی جوان‌ترین بازیکنان تیم ملی در جام جهانی:

۱: حسین کعبی: ۲۰ سال و ۸ ماه و ۱۹ روز (جام جهانی ۲۰۰۶)

۲: علیرضا جهانبخش: ۲۰ سال و ۱۰ ماه و ۵ روز (جام جهانی ۲۰۱۴)

۳: مهدی مهدوی‌کیا: ۲۰ سال و ۱۰ ماه و ۲۱ روز (جام جهانی ۱۹۹۸)

۴: سعید عزت‌اللهی: ۲۱ سال و ۸ ماه و ۲۰ روز (جام جهانی ۲۰۱۸)

۵: ابراهیم قاسمپور: ۲۱ سال و ۹ ماه و ۱۰ روز (جام جهانی ۱۹۷۸)

۶: مجید حسینی: ۲۱ سال و ۱۱ ماه و ۲۶ روز (جام جهانی ۲۰۱۸)

۷: مسعود شجاعی: ۲۲ سال و ۱۲ روز (جام جهانی ۲۰۰۶)

۸: حسین فرکی: ۲۲ سال و یک ماه و ۱۵ روز (جام جهانی ۱۹۷۸)

۹: مهرداد میناوند: ۲۲ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز (جام جهانی ۱۹۹۸)

۱۰: مهرزاد معدنچی: ۲۲ سال و ۷ ماه و ۳۰ روز (جام جهانی ۲۰۰۶)

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