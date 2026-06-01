عکس: کشت گسترده گندم در دشتهای زنجان
گندم بهعنوان مهمترین محصول زراعی کشور در تأمین امنیت غذایی، سهم قابل توجهی از کشت دیم و آبی را به خود اختصاص داده و استان زنجان نیز بهعنوان یکی از مناطق مهم تولید در شمالغرب ایران، امسال بیش از ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود را زیر کشت این محصول برده است؛ همزمان با قرار داشتن گندمزارها در مرحله رشد، جهاد کشاورزی استان بر پایش مستمر و مدیریت بهموقع آفت سن گندم و علف هرز مهاجم «خردل برگ مومی» برای جلوگیری از افت عملکرد و خسارت به کشاورزان تأکید کرده است.
گزارش خطا
پسندها:
۱
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.