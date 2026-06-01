چین، مرکز ثقل جدید برندهای لوکس

اگر می‌خواهید جزو نخستین افرادی باشید که جدیدترین مجموعه‌های پوشاک آماده برند‌های مد فرانسوی، کفش‌های ورزشی تازه‌عرضه‌شده «آدیداس» یا ساعت‌های لوکس رونمایی‌شده توسط برترین ساعت‌سازان سوئیسی را می‌بینید، دیگر برنامه سفر شما نباید فقط شامل پاریس، ژنو یا نیویورک باشد؛ بلکه باید شانگهای چین را نیز به این فهرست اضافه کنید.

به گزارش تابناک؛ اگر می‌خواهید جزو نخستین افرادی باشید که جدیدترین مجموعه‌های پوشاک آماده برند‌های مد فرانسوی، کفش‌های ورزشی تازه‌عرضه‌شده «آدیداس» یا ساعت‌های لوکس رونمایی‌شده توسط برترین ساعت‌سازان سوئیسی را می‌بینید، دیگر برنامه سفر شما نباید فقط شامل پاریس، ژنو یا نیویورک باشد؛ بلکه باید شانگهای چین را نیز به این فهرست اضافه کنید.

در سال‌های اخیر، برند‌های جهانی برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصاد رو‌به‌رشد چین با سرعت وارد عمل شده‌اند و بسیاری از آنها این کشور را به‌عنوان محل رونمایی از جدیدترین مجموعه‌ها، محصولات و نوآوری‌های خود انتخاب می‌کنند. آنها به‌طور فعال در حال افتتاح فروشگاه‌های پرچم‌دار، عرضه محصولات جدید، ارائه خدمات نوآورانه و توسعه مدل‌های تجاری و فناوری‌های نوین در چین هستند. این روند که «اقتصاد نخستین عرضه» یا «اقتصاد رونمایی» نام دارد، اکنون در چین به‌سرعت در حال گسترش است.

آمار‌ها نیز این روند را تأیید می‌کنند؛ تنها در سال ۲۰۲۵، تعداد ۱۵۴ برند بین‌المللی از ۲۳ کشور و منطقه مختلف جهان تصمیم گرفتند نخستین فروشگاه‌های خود را در شانگهای افتتاح کنند. نشریه آمریکایی «جینگ دیلی» که در حوزه فرهنگ مصرف کالا‌های لوکس در بازار چین فعالیت می‌کند، در گزارشی اخیر به این روند اشاره کرده است. این نشریه تأکید می‌کند که فراتر از افتتاح فروشگاه‌های اولیه، بسیاری از برند‌های جهانی به‌طور فزاینده‌ای چین را نخستین مقصد عرضه محصولات جدید، مفاهیم نوین و تجربه‌های پرچم‌دار خود می‌دانند.

چین با عبور از مراحل «ساخت در چین» به «مصرف در چین» و اکنون به «رونمایی در چین»، از یک کارخانه و بازار جهانی به یکی از مهم‌ترین صحنه‌های بین‌المللی برای عرضه محصولات و نمایش برند‌ها تبدیل شده است. پرسش این است که چه عواملی این تغییر را رقم زده‌اند؟

«جو می»، پژوهشگر ارشد آکادمی همکاری‌های اقتصادی و تجارت بین‌الملل چین، در گفت‌و‌گو با گلوبال تایمز اعلام کرد که ظهور «اقتصاد رونمایی» نشان‌دهنده مقیاس عظیم بازار چین، تنوع سناریو‌های مصرف و تقاضای گسترده در بخش‌های مختلف است که همگی ظرفیت بالای فروش را تضمین می‌کنند. به گفته او، برند‌های جهانی به دلیل همین ظرفیت و چشم‌انداز بلندمدت، محصولات خود را ابتدا در چین عرضه می‌کنند.

در حالی‌که برخی روایت‌های غربی همچنان درباره آینده بازار مصرف چین تردید دارند، برند‌های بین‌المللی پیشرفته‌ترین محصولات و استراتژی‌های خود را در اولویت نخست به چین می‌آورند و در عمل به این بازار رأی اعتماد می‌دهند.

ظهور «اقتصاد رونمایی» همچنین نشان‌دهنده تغییر الگوی مصرف در چین است. «تو شین‌کوآن»، رئیس مؤسسه مطالعات سازمان تجارت جهانی (WTO) در دانشگاه اقتصاد و تجارت بین‌الملل، می‌گوید مصرف‌کنندگان چینی بیش از گذشته به‌دنبال کالا‌های شخصی‌سازی‌شده، باکیفیت و تجربه‌محور هستند و ارزش بیشتری برای نوآوری و تجربه قائل می‌شوند. به گفته او، ویژگی‌های عرضه اولیه کاملاً با این تغییرات هم‌راستا است.

مهم‌تر از همه، این روند نشان می‌دهد چین دیگر فقط یک بازار مصرف نیست، بلکه به گفته نشریه «جینگ دیلی»، به «میدان آزمایش نهایی برای رقابت‌پذیری جهانی» تبدیل شده است. سلیقه، استاندارد‌ها و انتظارات مصرف‌کنندگان چینی در حال ارتقاست و آنها به‌تدریج به تعیین‌کنندگان روند‌های جهانی تبدیل می‌شوند.

اگر یک محصول بتواند در بازار رقابتی چین موفق شود، احتمال موفقیت آن در بازار‌های جهانی نیز بالا خواهد بود. از همین رو برند‌های جهانی علاوه بر فروش، به دنبال سنجش واکنش بازار، شناخت سلیقه مصرف‌کننده و آزمون نوآوری‌های خود در چین هستند.

یکی دیگر از عوامل مهم در این روند، حمایت‌های سیاستی دولت چین است که علاوه بر استقبال از برند‌های جهانی، بستر مناسب برای رونمایی و فعالیت آنها را نیز فراهم می‌کند. چین تلاش کرده است ظرفیت بازار داخلی خود را به فرصت‌هایی مشترک با جهان تبدیل کند.

چین طی چند دهه گذشته مسیری سه‌مرحله‌ای را طی کرده و از «کارخانه جهان» به «بازار جهان» و اکنون به «نمایشگاه جهان» تبدیل شده است. پشت این تحول، قدرت بازار بزرگ، رشد مصرف و سیاست‌های در‌های باز قرار دارد.

اهمیت «اقتصاد رونمایی» تنها به رویداد‌های رونمایی محدود نمی‌شود؛ چین اکنون به جایی تبدیل شده که برند‌های جهانی در آن ایده‌ها را آزمایش می‌کنند، روند‌ها را شکل می‌دهند و رقابت جهانی را پیش می‌برند.