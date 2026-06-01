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کله‌پاچه هم نجومی شد

در حال حاضر بهای هر پرس پاچه گوسفندی شامل دو پاچه بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، قیمت مغز گوسفندی سیصد هزار تومان، بهای بناگوش ۳۴۰ هزار تومان، کله‌ی کامل بدون پاچه نیز در حدود یک میلیون و نهصد هزار تا دو میلیون تومان است.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۵۳
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3863 بازدید
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۱۵

کله‌پاچه هم نجومی شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، بهای یک دست کله پاچه در بازار حالا به نرخ باورنکردنی دو میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است. این در حالی است که تنها پنج ماه قبل یعنی در دی ماه هر دست کله پاچه بهایی در حدود یک میلیون و چهارصد هزار تومان داشت.

افزایش شدید قیمت کله پاچه بنا بر گفته‌ی فعالان بازار و واحد‌های عرضه‌کننده‌ی کله پاچه سبب کاهش خرید این خوراکی پرطرفدار شده است. رشد قیمت ان هم در فصلی که هوا رو به گرمی می‌رود و به طور سنتی مصرف کله پاچه در این فصل اندک است، این سئوال را ایجاد کرده که دلیل گرانی چیست؟

مهمترین علت گرانی افزایش قابل ملاحظه‌ی قیمت گوشت و همچنین دام زنده در بازار است. بررسی روند‌های قیمتی نشلان می‌دهد بهای هر کیلو گوسفند زنده در بازار در دی ماه سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار تومان بود. این رقم در حال حاصر به بیش از ۷۳۰ هزار تومان رسیده است. به عبارتی هر کیلو دام زنده در این محدوده زمانی حدود ۸۳ درصد افزایش یافته است. این اتفاق سبب شده قیمت کله پاچه نیز بیش از ۷۰ درصد رشد را تجربه کند.

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کله پاچه افزایش قیمت دام زنده گرانی گوشت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
4
پاسخ
شب بخیر تازه فهمیدین؟ کله پاچه الان یک سال هست شدی دستی دو میلیون!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
آلان ارزونترین غذا چیه که هنوز لاکچری نشده ؟ میتونه دم گاو و گوساله باشه یا اونم گرون میشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
2
پاسخ
فقط جان ادم ها نجومی نیست
صمد سید تقوی وایقان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
3
پاسخ
یاشاسین دکتر پزشکیان و دولت ایشان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
3
پاسخ
کلاهتونو بندازین هوا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
نمیشه هم خدا خواست هم خرما
بلاخره جنگ این مسایل را داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
2
پاسخ
تنها جان انسان ارزش ندارد . کارگر ایرانی کمترین حقوق رو به خودش اختصاص داده است .120 دلار ان هم با این همه منابع . واقعا خداوند کمک کند زندگی خیلی خیلی سخت شده .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
0
پاسخ
داداش فکر نکنم تو ایران زندگی میکنی. این قیمت همش توهمات هستش. یه سر به کله پاچه ای و قصابی بزن.بزم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
1
پاسخ
فعلا تنها چیزی بی ارزش در کشور جان مردم است بقیه چیزها سر به فلک کشیده و هر چیزی نگاه کنی حد اقل پنج برابر قیمت جهانی شده حقوق هم یک پنجاهم حقوق جهانی یعنی سطح زندگی ما یک دویست و پنجاهم متوسط دنیا هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
4
پاسخ
ما که خیلی وقته این خوراک را از جدولمون حذف کردیم ولی خدایی آخه انصافه که آرزوی خوردن کله پاچه به دل یک آدم بمونه مگه جیگر تیهو خواستیم یا .......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
0
4
پاسخ
بچز مقداری تره بار مردم دیگه چیزی نمونده که ازش صرف نظر نکرده باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
1
0
پاسخ
کاردی بخوره به شکممون
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