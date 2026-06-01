کلهپاچه هم نجومی شد
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، بهای یک دست کله پاچه در بازار حالا به نرخ باورنکردنی دو میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است. این در حالی است که تنها پنج ماه قبل یعنی در دی ماه هر دست کله پاچه بهایی در حدود یک میلیون و چهارصد هزار تومان داشت.
افزایش شدید قیمت کله پاچه بنا بر گفتهی فعالان بازار و واحدهای عرضهکنندهی کله پاچه سبب کاهش خرید این خوراکی پرطرفدار شده است. رشد قیمت ان هم در فصلی که هوا رو به گرمی میرود و به طور سنتی مصرف کله پاچه در این فصل اندک است، این سئوال را ایجاد کرده که دلیل گرانی چیست؟
مهمترین علت گرانی افزایش قابل ملاحظهی قیمت گوشت و همچنین دام زنده در بازار است. بررسی روندهای قیمتی نشلان میدهد بهای هر کیلو گوسفند زنده در بازار در دی ماه سال گذشته حدود ۴۰۰ هزار تومان بود. این رقم در حال حاصر به بیش از ۷۳۰ هزار تومان رسیده است. به عبارتی هر کیلو دام زنده در این محدوده زمانی حدود ۸۳ درصد افزایش یافته است. این اتفاق سبب شده قیمت کله پاچه نیز بیش از ۷۰ درصد رشد را تجربه کند.
بلاخره جنگ این مسایل را داره