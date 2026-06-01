شرکت کنترل ترافیک شهر تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات هر ۲ مسیر تونل توحید و هر ۲ دهانه تونل‌ امیرکبیر امشب از ساعت ۲۴ تا پنج صبح روز بعد، مسدود است.





به گزارش تابناک؛ شرکت کنترل ترافیک شهر تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات هر ۲ مسیر تونل توحید و هر ۲ دهانه تونل‌ امیرکبیر امشب از ساعت ۲۴ تا پنج صبح روز بعد، مسدود است.