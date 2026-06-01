وام ودیعه مسکن ۱۴۰۵ چقدر شد؟

دریافت وام ودیعه مسکن شرایط خاصی دارد و نیازمند سبز بودن فرم «ج» و ارائه اجاره‌نامه رسمی با کد رهگیری است. متقاضیان باید برای بازپرداخت وام با نرخ سود ۲۳ درصد طی دوره پنج‌ساله آماده باشند. با این اوصاف اقساط ماهانه وام ودیعه مسکن برای مستاجر ساکن تهران به بیش از ۱۰ میلیون در ماه می‌رسد.

سقف وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۵ با افزایشی ۳۶ درصدی، برای مستاجران تهرانی به ۳۶۵ میلیون تومان و در روستا‌ها به ۷۵ میلیون تومان رسید. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با ارائه اجاره‌نامه رسمی و کد رهگیری، این تسهیلات را با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله دریافت کنند؛ اما اقساط ۱۰ میلیونی این وام در تهران در کنار پرداخت اجاره‌بهای ماهانه، چالش جدیدی برای سبد هزینه خانوار‌ها ایجاد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو، دریافت وام ودیعه مسکن شرایط خاصی دارد و نیازمند سبز بودن فرم «ج» و ارائه اجاره‌نامه رسمی با کد رهگیری است. متقاضیان باید برای بازپرداخت وام با نرخ سود ۲۳ درصد طی دوره پنج‌ساله آماده باشند. با این اوصاف اقساط ماهانه وام ودیعه مسکن برای مستاجر ساکن تهران به بیش از ۱۰ میلیون در ماه می‌رسد.

مبلغ وام ودیعه مسکن ۱۴۰۵

سقف وام ودیعه مسکن ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی مستاجران در کلان‌شهر تهران بالاترین سقف تسهیلات را دریافت می‌کنند و پس از آن مراکز استان‌ها، سایر شهر‌ها و مناطق روستایی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. در جدول زیر مبلغ وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به تفکیک محل اسکان متقاضی دیده می‌شود.

شرایط وام ودیعه مسکن

پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن به هر متقاضی مشروط به احراز شرایط مشخصی است. این شرایط را وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از زمان اجرای طرح یعنی سال ۱۴۰۰ تعیین کردند. وام ودیعه مسکن به همه متقاضیان تعلق نمی‌گیرد و تسهیلات جامعه هدف خاصی دارد.

سبز بودن فرم «ج»: متقاضی نباید سابقه مالکیت مسکن داشته باشد و تاکنون از هیچ تسهیلات دولتی حوزه مسکن مانند مسکن مهر، مسکن ملی، زمین‌های دولتی استفاده نکرده باشد.

وضعیت تاهل: اولویت پرداخت و شرط اصلی دریافت وام ودیعه متاهل بودن متقاضی یا سرپرست خانوار است. البته امکان پرداخت تسهیلات به متقاضیان مجرد نیز وجود دارد.

اجاره‌نامه رسمی: ارائه قرارداد اجاره معتبر که دارای کد رهگیری از سامانه املاک و اسکان باشد، لازم است. قرارداد‌های دست‌نویس بدون کد رهگیری برای دریافت وام اعتباری ندارد.

سابقه سکونت: متقاضی باید مدارکی ارائه دهد که نشان‌دهنده حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشد.

علاوه بر این شرایط عمومی، متقاضی باید از شرایط بانکی تسهیلات باخبر باشد. تسهیلات ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۵ مثل سال‌های گذشته با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، یعنی ۲۳ درصد پرداخت می‌شود و مدت‌زمان بازپرداخت اقساط یک دوره پنج ساله یا به عبارتی ۶۰ ماهه است.

اقساط وام ودیعه مسکن

با توجه به نرخ سود ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه می‌توان مبلغ دقیق اقساط ماهانه و کل پولی که مستاجر باید در پایان سال پنجم به سیستم بانکی بازگرداند را محاسبه کرد. این ارقام نشان می‌دهند که هزینه دریافت این وام برای مستاجران در هر منطقه چقدر خواهد بود:

تهران (۳۶۵ میلیون تومان): مستاجران تهرانی که سقف این تسهیلات را دریافت می‌کنند، باید ماهانه حدود ۱۰ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان قسط بپردازند. در پایان دوره پنج ساله مجموع رقم بازپرداختی این افراد به بانک یعنی اصل و سود وام تقریبا معادل ۶۱۷ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان خواهد بود.

مراکز استان‌ها (۲۸۰ میلیون تومان): برای متقاضیان ساکن مراکز استان‌ها مبلغ قسط ماهانه حدود هفت میلیون و ۸۹۳ هزار تومان محاسبه می‌شود. مجموع بازپرداخت این وام پس از پنج سال به حدود ۴۷۳ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان می‌رسد.

سایر شهر‌ها (۱۸۵ میلیون تومان): مستاجران سایر شهر‌ها که وام ۱۸۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، باید هر ماه تقریبا پنج میلیون و ۲۱۵ هزار تومان قسط بدهند. کل پولی که در نهایت به بانک برگردانده می‌شود، حدود ۳۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.

روستا‌ها (۷۵ میلیون تومان): مستاجران ساکن روستا با دریافت وام ۷۵ میلیون تومانی اقساط ماهانه‌ای به اندازه دو میلیون و ۱۱۴ هزار تومان خواهند داشت. مجموع بازپرداخت این تسهیلات در پایان ۶۰ ماه تقریبا ۱۲۶ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

مقایسه مبلغ وام ودیعه مسکن و ارقام موجود در بازار نشان می‌دهد که این تسهیلات به معنای واقعی کلمه تحت عنوان کمک‌ودیعه مسکن عمل می‌کند و نباید از آن انتظار پوشش کامل هزینه‌های رهن یک خانه را داشت. با توجه به سطح عمومی قیمت‌ها در بازار اجاره وام ۳۶۵ میلیون تومانی در تهران یا وام ۲۸۰ میلیون تومانی در مراکز استان‌ها تنها بخشی از مبلغ پیش یا همان رهن یک واحد مسکونی معمولی را تامین می‌کند. مستاجران باید مابقی مبلغ رهن را از پس‌انداز شخصی خود فراهم کنند.

نکته دوم و بسیار مهم در ارزیابی قدرت این تسهیلات فشار اقساط ماهانه است. دریافت‌کننده وام نه‌تنها باید اجاره‌بهای ماهانه ملک را به موجر پرداخت کند، بلکه باید بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را نیز به پرداخت اقساط بانک اختصاص دهد. به عنوان مثال یک مستاجر در تهران که وام کامل را دریافت کرده، علاوه بر اجاره‌بهای توافق‌شده با صاحب‌خانه ماهانه متعهد به پرداخت حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بانک است.