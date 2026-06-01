نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است.

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتش‌بسی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، محسوب می‌شود.

نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است.

ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامد‌های هرگونه نقض این آتش‌بس خواهند بود.