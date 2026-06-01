پیام عراقچی درپی نقض آتشبس توسط آمریکا و اسراییل
نقض این آتشبس در هر یک از جبههها، به منزله نقض آن در تمامی جبههها است.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۲۶| |
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به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
آتشبس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتشبسی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، محسوب میشود.
نقض این آتشبس در هر یک از جبههها، به منزله نقض آن در تمامی جبههها است.
ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتشبس خواهند بود.
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