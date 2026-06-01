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عبور ۱۵ فروند کشتی با مجوز س‍‍پاه از تنگه‌هرمز

روابط عمومی نیروی دریایی سپاه با اعلام اینکه طی شبانه روز گذشته ۱۵ فروند کشتی که ۴ فروند از آن نفتکش بود پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند تذکر داد: هرگونه همکاری با نیروهای متخاصم فرامنطقه‌ای، به عنوان تهدید امنیتی قریب الوقوع شناخته شده و با آن برخورد خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۶۳۱۸
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عبور ۱۵ فروند کشتی با مجوز س‍‍پاه از تنگه‌هرمزعبور ۱۵ فروند کشتی با مجوز س‍‍پاه از تنگه‌هرمز

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۵ فروند کشتی که ۴ فروند از آن نفتکش بود پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

نیروی دریایی سپاه همچنین تصریح کرد: به شناور‌های تجاری و نفتکش در خلیج فارس و محدوده تنگه هرمز هشدار داده می‌شود که هرگونه همکاری با نیرو‌های متخاصم فرامنطقه‌ای، به عنوان تهدید امنیتی قریب الوقوع شناخته شده و با آن برخورد خواهد شد.

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نیروی دریایی سپاه کشتی تنگه هرمز هدف متخاصم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
داود زالی پور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
0
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پاسخ
مرگ بر آمریکا انشاالله بزودی آمریکا را فتح می کنیم
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