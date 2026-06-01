روابط عمومی نیروی دریایی سپاه با اعلام اینکه طی شبانه روز گذشته ۱۵ فروند کشتی که ۴ فروند از آن نفتکش بود پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند تذکر داد: هرگونه همکاری با نیروهای متخاصم فرامنطقه‌ای، به عنوان تهدید امنیتی قریب الوقوع شناخته شده و با آن برخورد خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۵ فروند کشتی که ۴ فروند از آن نفتکش بود پس از کسب مجوز با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.

نیروی دریایی سپاه همچنین تصریح کرد: به شناور‌های تجاری و نفتکش در خلیج فارس و محدوده تنگه هرمز هشدار داده می‌شود که هرگونه همکاری با نیرو‌های متخاصم فرامنطقه‌ای، به عنوان تهدید امنیتی قریب الوقوع شناخته شده و با آن برخورد خواهد شد.