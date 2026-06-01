نبض خبر
تصاویر خواننده و نوازنده ایرانی که دیشب کشته شد
محمد اکبران نوازنده و خواننده گروه آلیاژ، از قدیمیترین گروههای متال ایران، دیشب پس از حمله سارقان به منزلش در شیراز، به خاطر مقاومت برای حفظ زندگیاش با ضربات چاقو به قتل رسید. ویدیویی از اجرای این خواننده را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر محمد اکبران قتل ویدیو قتل خواننده
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غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۷
خدا بیامرزه
پاسخ ها
رجب| |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
یا خدا، این چیه که داره میزنه.
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ناشناس| |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
اما علی میگه فقر که از یه در وارد میشه دین و ایمان از در دیگه خارج میشه، اوضاع اصلا خوب نیست تو ایران، دزدی و خفت گیری تو همه شهر ها هر روز اتفاق می افته باید راهی پیدا کرد صد رحمت به تگزاس
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ناشناس| |
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
امیر| |
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
خدا رحمتش کنه. مملکت امنیت زیادی نداره
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ناشناس| |
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲