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تعداد بازدید : 16420
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کد خبر:۱۳۷۶۳۰۹
کد خبر:۱۳۷۶۳۰۹
77069 بازدید
نظرات: ۲۷
نبض خبر

تصاویر خواننده و نوازنده ایرانی که دیشب کشته شد

محمد اکبران نوازنده و خواننده گروه آلیاژ، از قدیمی‌ترین گروه‌های متال ایران، دیشب پس از حمله سارقان به منزلش در شیراز، به‌ خاطر مقاومت برای حفظ زندگی‌اش با ضربات چاقو به قتل رسید. ویدیویی از اجرای این خواننده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمد اکبران قتل ویدیو قتل خواننده
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
5
157
پاسخ
خدا بیامرزه
پاسخ ها
رجب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
اون یه نفری که ممفی داده رو پیدا کنید . قاتل پیدا میشه .
شیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
4
126
پاسخ
روحشون شاد
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
94
23
پاسخ
یا خدا، این چیه که داره میزنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
گیتار الکتریک، خیلی خوب میزنه که
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
17
139
پاسخ
اما علی میگه فقر که از یه در وارد میشه دین و ایمان از در دیگه خارج میشه، اوضاع اصلا خوب نیست تو ایران، دزدی و خفت گیری تو همه شهر ها هر روز اتفاق می افته باید راهی پیدا کرد صد رحمت به تگزاس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
باید خون سارقین هدر اعلام شود
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
این چه حرفیه که میزنی!!! یعنی اگر کسی فقیر باشه باید با چاقو برود خونه مردم و مردم رو با چاقو بکشه؟!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مقصود از فقر شاید فقر فرهنگی باشد نه فقر مادی . ابوذر فقیر بود ولی از نظر فرهنگی غنی بود . وقتی کیسه کیسه طلا بردن در خانه اش که مولا علی را رها کند سه روز بود که غذا نخورده بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
حالا امام علی هزار تا حدیث داره شما فقط همینو یاد گرفتین؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
6
43
پاسخ
چرا جامعه باید به این صورت بشود و کسی جوابگو نیست در کشور
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
13
15
پاسخ
سارق های قاتل افغانی بودند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
10
32
پاسخ
خدا رحمتش کنه. مملکت امنیت زیادی نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۲
این حادثه ناگوار هست اما در تمام دنیا هر روز از این اتفاقات می افتد زود پیام زدن که در ایران چنین و چنان هست از ناآگاهی یا از روی غرض هست و بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
2
22
پاسخ
چه حیف
ناشناس
|
United States of America
|
۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
4
25
پاسخ
روحش شاد
حیف هنرمندارو بعد مرگشون معرفی میکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
8
42
پاسخ
واقعا برای همه چیز متاسفم. برای فقر، ناامیدی از آینده، دزدی، قتل، نابودی بنیان خانواده، محیط زیست ... برای همه چیز.
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