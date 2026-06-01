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کد خبر:۱۳۷۶۲۶۵
کد خبر:۱۳۷۶۲۶۵
3671 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

عکس العمل ظریف به نقشش در مذاکرات

عکس العمل محمد‌جواد ظریف در پاسخ به سؤال «میگن شما پشت پرده مذاکرات هستید» را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر محمدجواد ظریف مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
mojtaba
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
28
42
پاسخ
مرد بزرگ ، متفکر و ایراندوست که قدرش در آینده دور شناخته خواهد شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
قدرش رو همین الانم میدونیم، به ما ثابت کرد که فارغ التحصیل آمریکا بودن و سیاسی بودن دلیلی بر دانستن اصول دیپلماسی با امریکا نیست
سکه ها رو برگردوند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
44
23
پاسخ
ایشالا هیچ کاره بمانی تا اخر عمرت با اون گندی که توی برجام زدی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
خدایی متن برجام رو خوندی و میدونی کی گند زده در برجام یا فقط اظهار نظر میکنی ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
اظهار نظر ، دیگه همه گند برجام رو میدونن...الان یه عده میان میگن برجام جلیلی
شربیانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
6
20
پاسخ
راستی مموتی (دکتر محمود احمدی نژاد) معجزه هزاره و ...کجاست؟ ازش خبر دارید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
اونم یه جایی هست لابد ، به ما چه
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