نبض خبر
عکس العمل ظریف به نقشش در مذاکرات
عکس العمل محمدجواد ظریف در پاسخ به سؤال «میگن شما پشت پرده مذاکرات هستید» را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر محمدجواد ظریف مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو
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غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
مرد بزرگ ، متفکر و ایراندوست که قدرش در آینده دور شناخته خواهد شد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
سکه ها رو برگردوند؟
ایشالا هیچ کاره بمانی تا اخر عمرت با اون گندی که توی برجام زدی
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
ناشناس| |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱