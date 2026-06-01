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پدافند هوایی کویت فعال شد

دولت کویت از به صدا در آمدن آژیر خطر و فعال شدن سامانه پدافندی در این کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۶۲۳۱
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پدافند هوایی کویت فعال شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ارتش کویت رسما اعلام کرد: پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است.

ارتش کویت همچنین صدای انفجار را ناشی از رهگیری حملات توسط سامانه‌های پدافند هوایی این کشور اعلام کرد.

پیش از این برخی منابع خبری از فعال شدن سامانه پدافندی و شنیده شدن صدای انفجارهایی در کویت خبر داده بودند. 

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کویت پدافند انفجار سامانه های پدافندی پدافند هوایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
3
1
پاسخ
با کروز بزنیدتا هنتونند رهگیری کنند
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