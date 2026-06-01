پدافند هوایی کویت فعال شد

دولت کویت از به صدا در آمدن آژیر خطر و فعال شدن سامانه پدافندی در این کشور خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ارتش کویت رسما اعلام کرد: پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است.

ارتش کویت همچنین صدای انفجار را ناشی از رهگیری حملات توسط سامانه‌های پدافند هوایی این کشور اعلام کرد.

پیش از این برخی منابع خبری از فعال شدن سامانه پدافندی و شنیده شدن صدای انفجارهایی در کویت خبر داده بودند.