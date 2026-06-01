اگر اسلام دین صلح است، پس چرا خاورمیانه و کشورهای جنوب صحرای آفریقا از خطرناک‌ترین و خشونت‌بارترین مناطق جهان هستند؟

دفاع جنجالی از اسلام مقابل خبرنگار نزدیک به ترامپ

به گزارش تابناک؛ لورا لومر، خبرنگار مطرح محافظه‌کار و نزدیک به ترامپ در توئیتی نوشته است: اگر اسلام دین صلح است، پس چرا خاورمیانه و کشورهای جنوب صحرای آفریقا از خطرناک‌ترین و خشونت‌بارترین مناطق جهان هستند؟

یک یوتیوبر ایرلندی در پاسخ به او نوشته: آمریکا فقط در طول عمر تو، بیشتر از مجموع همه کشورهای مسلمان دنیا آدم کشته!