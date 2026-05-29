دیوان امیری قطر از تماس تلفنی میان امیر این کشور و رئیس جمهور آمریکا با محوریت بررسی آخرین تحولات منطقه و حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آرامش خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دیوان امیری قطر در سلسله گزارش‌هایی اعلام کرد که تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور در گفت‌وگوی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آخرین تحولات و وضعیت امنیتی منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، محور اصلی این گفت‌و‌گو، بررسی شرایط منطقه در سایه تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش بوده است.

در این تماس، امیر قطر بر ضرورت اولویت دادن به راهکار‌های دیپلماتیک به عنوان عاملی برای تحکیم امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.

در مقابل، دونالد ترامپ ضمن استقبال از رویکرد دوحه، از تلاش‌های قطر در جهت نزدیک کردن دیدگاه‌ها و پیشبرد مسیر‌های تنش‌زدایی و ایجاد آرامش در منطقه قدردانی کرد.