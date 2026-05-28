فهرست تحریم‌های جدید ایران اعلام شد

آمریکا چندین شرکت و کشتی را به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران اضافه کرد.
کد خبر: ۱۳۷۵۶۳۳
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران را به روز کرده است.

 آمریکا اعلام کرده به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۳۸۴۶ اسامی افراد، شرکت‌ها و کشتی‌های جدیدی را تحریم کرده است.

 در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا نام ۱ فرد، ۱۶ شرکت و ۸ کشتی دیده می‌شود که به فهرست سیاه تحریمی ایران موسوم به SDN اضافه شده‌اند.

